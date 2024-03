Mauro Corona contro Fabio Fazio dopo l'intervista a Chiara Ferragni: poi la frase su Fedez e il caso pandoro

L’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni è stata duramente criticata da Mauro Corona, intervenuto a È sempre Cartabianca (Rete Quattro).

Nel talk di Bianca Berlinguer si è parlato del ‘Pandoro gate’ e della conseguente crisi matrimoniale che ha investito l’influencer cremonese e il marito Fedez.

Mauro Corona si scaglia contro Fazio: “Un pretino”

Fabio Fazio? “Un pretino“. Mauro Corona senza peli sulla lingua, fedele al suo stile, nel commentare l’operato di Fabio Fazio in riferimento alla discussa intervista a Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa.

Fonte foto: ANSA

“Posso dire quello che penso? Di solito ho lo stomaco buono, ma se lo vedo scappo subito – ha aggiunto lo scrittore, sempre riferendosi al giornalista savonese -. Non mi ha fatto nulla, ma questo modo di ‘anguillare’ nelle cose, questo pretino…”.

Corona su Fedez e Ferragni: “Non godo delle disgrazie altrui”

Parole di comprensione invece per Chiara Ferragni e il marito: “Non godo delle disgrazie altrui, vorrei che Fedez stesse bene e risolvesse la sua patologia. Vorrei che la Ferragni uscisse dalla vicenda giudiziaria con le ossa meno rotte”.

Corona ha poi mugugnato su uno degli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa, il professore Roberto Burioni.

“Il professor Burioni? Lo conosco, ma va sempre da quell’altro…”, ha chiosato lo scrittore.

La controversa intervista a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Fazio è stato criticato da diversi utenti in rete e da alcuni colleghi per il modo in cui ha condotto l’intervista con protagonista Chiara Ferragni. In particolare chi l’ha attaccato ha sostenuto che abbia confezionato una chiacchierata molto ‘comoda’ con l’influencer, limitandosi a domande ‘tranquille’.

Altri malumori manifestati da non pochi utenti hanno riguardato le risposte, ritenute scontate, dell’influencer. In effetti la Ferragni non ha aggiunto nulla rispetto a quanto dichiarato prima dell’ospitata su Nove.

Il conduttore di Che Tempo Che Fa, al momento, ha preferito non commentare i giudizi negativi espressi sul suo conto, evitando di alimentare le polemiche.