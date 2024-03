L'Espresso e la copertina su Chiara Ferragni truccata da pagliaccio per il numero in uscita l'8 marzo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il volto di Chiara Ferragni, con un trucco che ricorda quello tipico di un pagliaccio, campeggia sulla copertina del settimanale ‘L’Espresso‘ in edicola a partire da venerdì 8 marzo.

Polemiche sulla copertina de L’Espresso con Chiara Ferragni

La decisione del settimanale ‘L’Espresso’ di raffigurare sulla copertina Chiara Ferragni in versione pagliaccio, con il titolo “Ferragni spa: il lato oscuro di Chiara” a corredo, è stata accolta dalle polemiche sui social network.

Diversi utenti hanno criticato l’immagine definendola in vari modi: da “orribile” a “violenta”, passando per “sgradevole” e non professionale”.

Fonte foto: ANSA

Fabio Fazio e Chiara Ferragni a ‘Che Tempo Che Fa’, nella serata di domenica 3 marzo.

Chiara Ferragni da Fazio: le parole sul caso Balocco

Domenica 3 marzo, Chiara Ferragni è stata ospite di Fabio Fazio alla trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’, sul canale Nove.

Sulla vicenda giudiziaria che la vede protagonista (è indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro prodotto dall’azienda piemontese Balocco), Chiara Ferragni ha ribadito in televisione di essere “in buona fede“: “Le cose potevano essere fatte meglio, sicuramente, ma pensavo di aver fatto in totale buona fede operazioni di beneficenza”.

Poi ha anche detto: “Ho subito una gogna mediatica, avevo il terrore di uscire di casa, mi sentivo accerchiata invece ho trovato persone fantastiche, uscire nel mondo reale mi è servito tantissimo”.

Chiara Ferragni da Fazio: le parole sulla separazione con Fedez

L’altro grande tema dell’intervista a ‘Che Tempo Che Fa’ è stata la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez.

L’imprenditrice ha detto a questo proposito: “Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all’altro non ci si sente più. È un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato ma questa è una crisi un po’ più forte. Fedez? Vediamo non so. Adesso la priorità per entrambi sono i figli”.

“Non è una strategia, è assurdo anche pensarlo”, ha risposto Chiara Ferragni a Fabio Fazio che le riportava le voci secondo cui la separazione dei Ferragnez sarebbe in realtà una farsa per distrarre delle vicende giudiziarie.