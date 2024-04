Federico Garulli morto nell'incidente d'auto a Francavilla d'Ete vicino Fermo, schianto contro un albero

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzo è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di Pasquetta, lunedì 1° aprile, a Francavilla d’Ete, vicino Fermo.

Incidente a Francavilla d’Ete: cosa è successo

Come riporta il ‘Resto del Carlino’, attorno alle 19,30 un’automobile con a bordo 5 ventenni di Mogliano, forse di ritorno da una gita fuori paese, è finita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 34 che collega Francavilla d’Ete (in provincia di Fermo) alla Macina, frazione di Mogliano.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, l’automobile ha sbandato ed è finita fuori strada. L’utilitaria ha impattato violentemente contro un albero e ha terminato la sua corsa sotto la scarpata.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incidente mortale è avvenuto lungo la strada provinciale 34 che collega Francavilla d’Ete alla Macina, frazione di Mogliano.

I soccorsi dopo l’incidente a Francavilla d’Ete

Gli automobilisti in transito, che hanno assistito all’incidente stradale, si sono bloccati istantaneamente per prestare soccorso e chiedere aiuto. Sul posto si sono precipitate 5 ambulanze, tra cui la Croce Verde di Torre San Patrizio, la pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli e la Misericordia di Montegiorgio, allertate dal 118, e altre provenienti dai servizi di pubblica assistenza del territorio. Purtroppo, a causa del forte vento, l’eliambulanza non è potuta partire.

Per i rilievi sull’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, mentre diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Fermo, hanno lavorato a lungo per estrarre i giovani dalle lamiere. Per agevolare le operazioni, la strada in cui si è verificato l’incidente è stata chiusa al traffico.

Chi è il giovane morto nell’incidente di Francavilla d’Ete

Nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di Pasquetta a Francavilla d’Ete, vicino Fermo, ha perso la vita il moglianese Federico Garulli, 21 anni. Il ventunenne è morto sul colpo. La notizia del suo decesso si è subito diffusa a Mogliano, dove il ragazzo era molto conosciuto. Studente iscritto all’Università di Urbino, era un appassionato di tennis, tanto che spesso scendeva in campo nel locale circolo.

Gli altri ragazzi che si trovavano all’interno dell’automobile coinvolta nell’incidente hanno riportare varie ferite: uno dei ragazzi, anche lui ventenne di Mogliano, verserebbe in gravissime condizioni.

Dopo aver tentato di stabilizzare le condizioni dei giovani, tre di loro (compreso quello in condizioni più gravi) sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso del Torrette di Ancona. Il quarto ragazzo (le cui condizioni di salute sono sembrate meno preoccupanti) è stato trasportato al pronto soccorso di Fermo.

Il ragazzo al volante (anche lui ferito) sarà sottoposto agli esami del caso per capire in quali condizioni si era messo alla guida dell’automobile. I militari stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.