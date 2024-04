Incidente su autostrada A4 Milano-Brescia e traffico bloccato con chilometri di coda: scontro tra 3 camion

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un grave incidente che ha coinvolto tre camion ha provocato lunghe code lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia nel primo giorno dopo il ponte di Pasqua. Traffico bloccato, si registrano 8 chilometri di coda in direzione del capoluogo lombardo.

Incidente sull’autostrada A4 Milano Brescia

Secondo quanto riporta Ansa, l’incidente si è verificato attorno alle 5.30 della mattina di martedì 2 aprile lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia.

Lo schianto che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti è avvenuto nel tratto tra i caselli di Brescia Ovest e Castegnato, in direzione Milano.

L'incidente sulla A4 Milano-Brescia tra Brescia Ovest e Castegnato

Le indicazioni

Autostrade per l’Italia aveva consigliato a chi era diretto a Milano di uscire al casello di Brescia Ovest e rientrare in autostrada a Ospitaletto dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia sulla A4 Torino-Trieste in direzione di Milano, si consiglia di uscire a Brescia Sud sulla A21, percorrere la A35 BreBeMi verso Milano e rientrare ad Agrate sulla A4.

Traffico bloccato e chilometri di coda

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Autostrade per l’Italia aveva riferito che in seguito all’incidente si transitava soltanto su due corsie, con 9 chilometri di coda registrati in direzione Milano.

Alle 9, stando alla comunicazione dell’Ansa, l’incidente sarebbe stato risolto: il traffico transita su tutte le corsie disponibili, la coda sarebbe scesa fino a 2 chilometri.