Facebook hackerato? Gli utenti segnalano problemi nel feed: cosa succede e la nota di Meta

Gli utenti di ‘Facebook’ stanno segnalando da alcune ore problemi sulla piattaforma di proprietà di Mark Zuckerberg. Su ‘Twitter’, l’hashtag “#Facebookdown” è finito tra le Tendenze in Italia.

Cosa sta succedendo su Facebook

Nella mattinata di mercoledì 24 agosto, si segnalano alcune anomalie nei feed di diversi utenti di ‘Facebook’. Sulle loro pagine, infatti, sono apparsi post di persone e pagine non seguite, tra post di celebrità non seguite e commenti pubblicati da altri utenti su pagine seguite.

Il picco di segnalazioni, come riportato dal sito ‘downdetector’, che monitora le anomalie sul web, si è registrato attorno alle ore 9 di mercoledì 24 agosto.

Fonte foto: ANSA Mark Zuckerberg è finito nel mirino dell’ironia degli utenti di ‘Twitter’ a causa dei problemi riscontrati da Facebook nella giornata di mercoledì 24 agosto.

I tweet degli utenti di Facebook

Tra paura, incredulità e ironia, sono diversi i commenti pubblicati su ‘Twitter’ con l’hashtag #Facebookdown. In tanti hanno pensato a un attacco hacker al loro profilo, capendo però poi, anche grazie alle altre segnalazioni, che il problema era in realtà generale. In un commento si legge: “Pensavo mi avessero hackerato Facebook ed invece abbiamo tutti lo stesso problema”.

Un altro tweet recita: “Ho la home di Facebook così piena di sconosciuti che mi sembra di vedere una puntata del Grande Fratello Vip”.

In un altro tweet un utente ha scritto: “Quello di #Facebook non è solo un #bug, è proprio saltato l’algoritmo: ordine cronologico inverso, nessuna specifica sui post da mostrare (per quello vediamo quelli alle celebrità). Siamo praticamente tornati al 2009 #facebookdown”.

La nota ufficiale di Meta sui problemi di Facebook

In merito ai disservizi su ‘Facebook’, un portavoce di Meta ha dichiarato: “Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi con il loro Feed Facebook. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.