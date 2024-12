Scossa di terremoto a Caserta di magnitudo 3.6, epicentro a Roccamonfina: sentita pure a Napoli, "forte boato"

Scossa di terremoto a Roccamonfina vicino a Caserta, verso la costa della Campania. Sisma di magnitudo 3.6 registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) lunedì 9 dicembre alle 6:33 del mattino. Trema quindi ancora la Campania, dopo lo sciame sismico registrato nei Campi Flegrei, venerdì 6 dicembre. La scossa, come testimoniato da diverse persone sui social, è stata avvertita anche in altri comuni del Casertano, come Conca della Campania, ma non solo: c’è chi ha scritto di averla sentita anche a Napoli.

Scossa di terremoto a Roccamonfina vicino Caserta

La scossa di terremoto è stata registrata dall’Ingv alle 6:33 a Roccamonfina, in provincia di Caserta, sulla costa della Campania.

Sisma rilevato a una profondità di circa 2 chilometri.

Fonte foto: 123RF

Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.

Sisma sentito anche a Napoli

Tante le segnalazioni sui social dopo il terremoto a Roccamonfina, sentito comunque anche in altre parti della regione.

C’è chi scrive di averlo avvertito a Conca della Campania, in provincia di Caserta, oppure a Napoli, in pieno centro.

A tremare è stata anche Sessa Aurunca, località nota per il crollo di una casa disabitata poche settimane prima.

E poi, terremoto avvertito Sparanise, Monte di Procida.

O ancora a Quarto, Santa Maria Capua Vetere, Aversa, Teano.

Trema Pozzuoli, paura nei Campi Flegrei

La terra ha tremato anche a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, dove è tornata la paura dopo lo sciame sismico di venerdì 6 dicembre.

“Pensavo fosse bradisismo“, ha scritto un residente sui social.

In realtà, come detto, l’epicentro è stato nel Casertano, ma la scossa si è avvertita anche in altre province per via della poca profondità (due chilometri).

Il boato

Un utente ha raccontato di aver sentito un forte “boato“, tanto che ha scritto di aver pensato che si trattasse di “un aereo“.

Un altro ha rivelato: “Sentita chiaramente a Scauri, mi ondeggiava il letto“.

Scuole chiuse in diversi comuni

Alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole in diversi comuni del Casertano:

Roccamonfina

Sessa Aurunca

Conca della Campania

Vairano Patenora

Falciano del Massico

Pietravairano

Teano

Carinola

Vitulazio

Restano aperte le scuole a Mondragone, così come a Cellole, dove il sindaco Guido De Leone ha deciso di non chiuderle “per non creare disagi alle famiglie che lavorano”.

Verifiche dei danni

La Provincia di Caserta, su Facebook, ha comunicato che sono in corso le verifiche tecniche su strade, viadotti e scuole, “attualmente concentrate nell’area interessata dal sisma, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di cittadini e strutture. Al momento non si segnalano danni a persone o cose”.