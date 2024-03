Fabrizio Corona e Belen Rodriguez litigano in un ristorante a Milano: tutta colpa di una possibile foto

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il paparazzo Fabrizio Corona e la showgirl argentina Belen Rodriguez sono stati, in passato, una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano. Oggi, i due non stanno più insieme, ma sono tornati a far parlar di loro in seguito a una rumorosa lite avvenuta in un ristorante in centro, a Milano. Ecco cosa è successo.

La lite tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona avrebbe avuto un’accesa lite in pubblico.

Nel ristorante di un albergo in centro a Milano dove la showgirl si trovava a pranzo in compagnia della madre e di un’amica.

Fonte foto: IPA Belen Rodriguez e Fabrizio Corona ai tempi del loro fidanzamento

All’improvviso e senza invito, sembra essere arrivato il paparazzo pregiudicato, che ha provato a sedersi al tavolo delle tre donne.

Ma l’accoglienza non è stata delle migliori e Rodriguez ha subito allontanato l’ex fidanzato iniziando a urlargli contro.

Il retroscena

In realtà, stando a quanto gli stessi diretti interessati hanno sempre dichiarato, tra Corona e Rodriguez c’è un profondo affetto e una grande amicizia.

Ad aver fatto infuriare Belen sembra sia stata la presenza, proprio fuori dal ristorante, di alcuni fotografi della squadra del paparazzo.

Gli obiettivi dei fotografi erano puntati proprio sul tavolo della showgirl, che forse avevano l’intenzione di immortalarla in compagnia dell’ex fidanzato.

“Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio! Così mi fai saltare i contratti” avrebbe sbottato lei spazientita.

La showgirl sembra essere infatti in trattativa per diventare una delle prossime concorrenti dello show Ballando con le stelle.

Dopo essere stata allontanata da Mediaset, Rodriguez è dunque in affari con la Rai dove, spesso, vige una politica molto più severa sul gossip, ed è forse per questo che la showgirl vuole evitare qualsiasi scandalo prima della firma del contratto.

Rodriguez non era sola al ristorante

Può anche darsi, però, che Belen Rodriguez sia giunta a conclusioni affrettate e che Corona fosse davvero passato solo per un saluto amichevole.

Nello stesso ristorante della conduttrice c’era infatti anche un altro volto noto del mondo dello spettacolo.

A qualche tavolo di distanza, sedeva infatti l’ex velina Melissa Satta, in compagnia di un amico dopo la fine della relazione con il campione di tennis Matteo Berrettini.

Probabilmente, era lei il vero obiettivo dei paparazzi e così, infine, Belen e Corona hanno fatto pace.