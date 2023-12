Ex sposa bambina Samira Sabzian morta impiccata in Iran: era in carcere, giustiziata per l'omicidio del marito

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’ex sposa bambina Samira Sabzian, condannata alla pena capitale per aver ucciso suo marito, è morta impiccata nella giornata di mercoledì 20 dicembre in Iran. A svelarlo è stata la ong Iran Human Rights che sui social ha pubblicato la notizia e condannato con forza quanto successo alla donna che per 10 anni è stata in carcere e privata di vedere i figli.

Morta impiccata l’ex sposa bambina Samira

Secondo quanto si apprende, l’ex sposa bambina Samira Sabzian è stata giustiziata nel carcere di Ghezelhesar nella giornata di mercoledì 20 dicembre. L’esecuzione era stata rinviata e si doveva tenere il 19 dicembre, ma poi tutto è slittato di un giorno.

La donna, che dal 2013 si trovava in carcere con l’accusa di aver ucciso il marito, che l’aveva avuta in sposa quando lei aveva 15 anni, è morta impiccata. E l’ong Iran Human Rights è stata dura nel comunicare la notizia della morte della donna.

Lo sfogo della ong sulla morte di Samira

“La Repubblica islamica ha impiccato oggi Samira Sabzian con il mondo intero come testimone. Samira è stata vittima di anni di apartheid di genere, matrimoni infantili e violenze domestiche, e oggi è stata vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto. Un regime che si è sostenuto unicamente uccidendo e instillando paura” ha scritto il direttore della Ong, Mahmood Amiry-Moghaddam su X.

Un messaggio duro, diretto soprattutto a “Ali Khamenei e gli altri leader della Repubblica islamica” che secondo Mahmood Amiry-Moghaddam “devono rispondere di questo crimine“.

“Come altre vittime della macchina esecutiva del regime, Samira era tra i membri più vulnerabili della società e non aveva voce. Una campagna di una settimana non è stata sufficiente a salvarla. Dobbiamo lottare ogni giorno per salvare le migliaia di altre persone in fila per essere vittime della macchina di morte, al fine di preservare la sopravvivenza del regime” il messaggio sui social.

La visita dei figli dopo 10 anni

Secondo fonti di Iran Human Rights, Samira è stata giustiziata nel carcere di Ghezelhesar a Karaj. Ma perché l’esecuzione? Samira Sabzian era stata fatta sposare giovanissima, all’età di 15 anni, ed era stata una moglie-bambina. La donna era stata anche vittima di violenza domestica, poi avrebbe ucciso il marito.

Dal matrimonio erano nati due figli che, secondo quanto emerso, Samira non ha potuto vedere nei 10 anni di detenzione in carcere. Ma “per la prima volta dopo anni, ha incontrato i suoi figli per un’ultima visita prima della pena di morte”, si legge nel sito dell’ong.

I numeri delle donne giustiziate

Secondo il rapporto di Iran Human Rights su Donne e pena di morte in Iran, pubblicato in occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte, almeno 164 donne sono state giustiziate tra il 2010 e l’ottobre 2021. Nel 66% dei casi di omicidio, le donne sono state condannate per aver ucciso il marito o il partner.

Finora quest’anno, secondo Iran Human Rights, sono state giustiziate 18 donne in Iran.

Nella Repubblica Islamica, all’interno del matrimonio, la donna non ha il diritto al divorzio, nemmeno nei casi di violenza domestica e di abusi di altro genere.