Ex miss Priscila Guevara ruba al ristorante stellato: bottino da 1,6 milioni da euro, arrestata col compagno

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il furto di bottiglie di vino messo a segno in un ristorante di lusso, per un valore complessivo di 1,6 milione di euro, aveva fatto il giro del mondo nel 2021. Ora l’ex concorrente di un concorso di bellezza, la messicana Priscila Guevara, è stata condannata da un tribunale spagnolo insieme al compagno Constantín Dumitru a quattro anni e mezzo di carcere.

La condanna

Nell’ottobre di due anni fa, la Miss aveva rubato dal ristorante “Atrio” della città di Cáceres, in Spagna, 45 preziose bottiglie di vino, tra le quali una di Château d’Yquem di 217 anni, che da sola valeva 350mila euro.

Destinatari di un mandato di arresto internazionale, i due sono stati arrestato nove mesi dopo in Croazia, ma i vini non sono mai stati recuperati.

Il tribunale della regione dell’Estremadura li ha condannati a quattro anni e mezzo per rapina aggravata e a pagare 750mia euro di danni agli assicuratori.

La ricostruzione del colpo

Secondo quanto descritto dai giudici il colpo messo a segno dalla coppia è stato “meticolosamente pianificato” con mesi di anticipo. La donna avrebbe visitato l’hotel dove si trova il ristorante almeno tre volte prima di entrare in azione, nascondendo la sua identità dietro un falso passaporto svizzero.

La sera del furto milionario, l’ex Miss è arrivata con uno zaino ed è andata a cena attendendo che il compagno la raggiungesse al tavolo. Poi, prima di salire in camera, i due hanno fatto un giro nella pregiata cantina del ristorante.

Da quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, poco dopo le 2 del mattino, la donna ha chiamato la reception per richiedere un’insalata. Dopo le resistenze iniziali, il concierge ha acconsentito alla richiesta della cliente, nonostante fosse da solo durante il turno di notte.

È stato quello il momento in cui Dumitru, approfittando della reption sguarnita, avrebbe rubato la chiave magnetica della cantina, senza però riuscire ad aprire la porta.

“Dalla porta della cantina, l’imputato ha chiamato la donna e le ha chiesto di distrarre nuovamente il receptionist“, si legge in un comunicato del tribunale spagnolo. “Pochi istanti dopo, la donna ha chiamato di nuovo la reception, questa volta chiedendo un dolce. Dopo aver inizialmente obiettato, il dipendente alla fine ha accettato di portarle della frutta” scrivono i giudici.

Il furto

Al secondo tentativo Dumitru è riuscito a entrare in cantina e a infilare le 45 bottiglie in un grosso zaino e in due grossi borsoni. La coppia ha poi lasciato l’hotel verso le 5 del mattino, portando con sé le tre borse “in cui sono stati messi quattro asciugamani dell’hotel per evitare che le bottiglie tintinnassero l’una contro l’altra”.

Una versione dei fatti negata dall’uomo e contestata dal suo avvocato, Sylvia Córdoba, secondo il quale “quarantacinque bottiglie e quattro asciugamani non entrano in due borse sportive e non potrebbero essere trasportate così alla leggera da quest’uomo“.

Secondo quanto riferito dai medi spagnoli, di fronte alle accuse contestate, Priscila Guevara ha invece scelto di rimanere in silenzio.