Esplosione a Sessa Aurunca vicino Caserta, masseria crollata per una fuga di gas, poi l'incendio: tre feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’esplosione, poi l’incendio. Tre persone sono rimaste ferite nel crollo di una masseria avvenuto a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. A provocare l’esplosione sarebbe stata una fuga di gas, sul posto i soccorritori.

Esplosione a Sessa Aurunca, crolla masseria

L’esplosione si è verificata nella mattinata di lunedì 18 marzo a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Secondo quanto riferisce Caserta News, poco dopo le 7 c’è stata una violenta esplosione in una masseria, un casolare adiacente ad un’azienda bufalina, la Masseria Fridiola, lungo la strada provinciale Cellole-Sessa Aurunca.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’esplosione in una masseria a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta

L’esplosione, seguita da un incendio, ha provocato il crollo parziale della struttura.

Masseria crollata, tre feriti

Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, il 118 e le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio divampato dopo l’esplosione e hanno prestato soccorso alle persone rimaste intrappolate tra le macerie della masseria.

Tre i feriti, tutti di nazionalità indiana: sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

Esplosione per una fuga di gas

I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e poi per mettere in sicurezza la struttura interessata dal crollo.

Sono state avviate le indagini per accertare le cause dell’esplosione: dai primi accertamenti sembrerebbe che a provocare lo scoppio che ha fatto crollare la masseria sia stata una fuga di gas all’interno della struttura.