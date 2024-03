Donna di Codroipo ferita dopo l'esplosione per una fuga di gas: scoppiato un incendio in casa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Potrebbe essere una fuga di gas la causa dell’esplosione dalla quale è poi divampato un incendio in una villetta di Coroipo, vicino Udine. Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 60 anni, che ha riportato ustioni a volto e braccia ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale.

L’esplosione e l’incendio nella villetta a Codroipo

L’esplosione in seguito alla quale è rimasta ferita una donna è avvenuta alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:45 della mattina di oggi – martedì 12 marzo – in via Salvo d’Acquisto a Codroipo, comune in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia.

Alla base della forte esplosione potrebbe esserci una fuga di gas, in seguito alla quale è divampato un incendio nello stabile, che è stato prontamente estinto dai vigili del fuoco accorsi sul posto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Codroipo, comune nel quale una fuga di gas ha causato un’esplosione e un incendio in una villetta, con una donna di 60 anni che è rimasta ferita

La vittima dell’esplosione, una donna di 60 anni, ha riportato ustioni al volto e alle braccia, come riportato da Friuli Oggi, ed è stata trasferita in ospedale.

La fuga di gas nel vano caldaia

Sul posto sono intervenute quindi due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, supportate dal funzionario di guardia Andrea D’Odorico, da un’autobotte e da un’ulteriore squadra, giunta dalla sede centrale del comando friulano.

Mentre una squadra di vigili del fuoco ha soccorso la donna, portandola all’esterno della villetta, un secondo gruppo ha provveduto ad estinguere le fiamme divampate in seguito all’esplosione.

Secondo le prime ricostruzioni ad esplodere, a causa di una fuga di metano a cui è seguito un innesco di fiamma, sarebbe stata la caldaia presente nell’abitazione. Entrambi i piani dell’edificio hanno riportati danni, e la casa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco, che hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della struttura.

Le condizioni della donna ferita

L’unica persona ferita nell’esplosione è una donna di 60 anni che, come riportato da Tele Friuli, era intenta a sbrigare alcune faccende domestiche quando è stata investita dalla deflagrazione.

Portata all’esterno della villetta dai vigili del fuoco, la donna è stata presa in cura dal personale medico, giunto a bordo di un’ambulanza. La donna ha riportato ustioni al volto e alle braccia, ed è stata poi trasferita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dov’è ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto, per competenza, sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.