Esplosione in una casa a Sturno vicino Avellino, grave un 23enne: una bombola di gas la causa probabile

Un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una violenta esplosione in un’abitazione a Sturno, in provincia di Avellino. Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e subito trasportato con l’elisoccorso in ospedale. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola del gas.

L’esplosione a Sturno, in provincia di Avellino

Il 23enne ha riportato diverse ustioni sul corpo ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Avellino. Lo riporta Ansa.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del fuoco.

L'esplosione si è verificata in un'abitazione a Sturno, in provincia di Avellino

L’interno dell’abitazione, un appartamento, è stato completamente sventrato dalla deflagrazione, causando grossi danni alle suppellettili.

L’ipotesi dello scoppio di una bombola del gas

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola del gas.

Solo ulteriori accertamenti, tuttavia, potranno chiarire l’origine dell’incidente.

L’evento, secondo quanto accertato, sarebbe comunque partito dall’interno della casa in cui si trovava il giovane.

Un’altra esplosione a Romano Canavese (Torino)

Lo scorso giovedì 7 marzo un’altra casa a Romano Canavese, in provincia di Torino, è stata sventrata e distrutta a causa dell’esplosione di una bombola del gas.

Attorno alle 11.30, nella frazione di Cascine di Romano, è stato udito un forte boato che ha allarmato i residenti della zona. Proveniva dal numero 33 di via Principe Amedeo, dove si trovava l’abitazione di un 78enne.

L’anziano, il signor Gianfranco, secondo quanto riferito è rimasto ferito a causa delle ustioni ed è stato trasportato in elisoccorso al Cto.