Esonero canone Rai 2022: online il modulo da compilare per non pagarlo in bolletta, entro quando inviarlo

Per l’ultimo anno, il Canone Rai entra in bolletta. Ma come fare a non pagarlo? Se si rientra tra i beneficiari dell’esonero bisogna inviare un modulo entro il 30 giugno, così da ottenere l’esenzione semestrale. Ecco come funziona e dove scaricarlo.

La scadenza del 31 gennaio per l’esenzione annuale

Per non pagare nemmeno un euro, la richiesta va presentata – ogni anno – entro il 31 gennaio.

Chi se ne è dimenticato, si è visto addebitare sulla bolletta della luce le prime rate da 9 euro.

Ma c’è comunque la possibilità di non pagare i restanti sei mesi del 2022.

Dal prossimo anno, il Canone non sarà più accorpato alla bolletta della luce.

Quando chiedere l’esenzione: c’è tempo fino al 30 giugno

Chi non ha chiesto l’esenzione entro il 31 gennaio, infatti, può chiederla adesso, evitando dunque di pagare la seconda parte dell’anno.

Fonte foto: ANSA Una bolletta col Canone Rai accorpato

Per farlo, dovrà inviare il modulo con la richiesta entro il 30 giugno.

Così facendo, per quest’anno l’utente avrà pagato ‘solamente’ i 45 euro dei primi cinque mesi (gennaio-maggio; in totale il Canone costa 90 euro, pagabili in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre).

Chi può chiedere l’esonero

L’esonero può essere richiesto da chi:

non ha un apparecchio televisivo ;

; gli over 75 con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti);

con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti); gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;

ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961; i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;

ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;

esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Dove scaricare e inviare il modulo per l’esonero

Il modulo da compilare è a questo link.

Va presentato dal titolare della bolletta della luce (o dal suo erede):

tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (selezionando il modulo relativo al non possesso dell’apparecchio).

(selezionando il modulo relativo al non possesso dell’apparecchio). tramite intermediari (Caf, ecc.)

(Caf, ecc.) per raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino (allegando un documento di riconoscimento).