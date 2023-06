Esame di Maturità 2023 per Imelda Starnini a 90 anni: il suo sogno è diplomarsi e "fare la maestra"

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Il tempo dedicato allo studio non è mai sprecato, nemmeno a 90 anni. Così Imelda Starnini ha deciso di sedersi sui banchi di scuola per sostenere la prima prova dell’esame di maturità e avvicinarsi al sogno di diventare, almeno sulla carta, una maestra.

La maturità a 90 anni

Si è rimessa a studiare giorno e notte per sostenere la prima prova dell’esame di maturità. Così oggi, 21 giugno, sui banchi di scuola accanto ai neo 18enni c’era anche Imelda Starnini.

Il giorno del suo 90esimo compleanno, il 3 febbraio, ha deciso di iscriversi da esterna all’esame di maturità all’Istituto San Francesco di Sales.

Fonte foto: ANSA La signora Imelda alla prima prova scritta dell’esame di maturità

Si tratta di una scuola pubblica paritaria fondata nel 1816 nel centro storico di Città di Castello, che per decenni ha formato futuri maestri.

E per Imelda il sogno di una vita è proprio quello di riuscire a diventare maestra o, almeno, avere le carte in regola per farlo.

“Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita e a questa età ho deciso di rimettermi in gioco e affrontare questo esame” ha raccontato la donna a La Nazione.

Un obiettivo, dice, “che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito. Ora sono qui e grazie all’aiuto della mia famiglia inizio il percorso di prove, che spero, mi condurranno a ottenere il diploma”.

E a chi le chiede se il prossimo passo è la laurea, risponde: “perché no, nella vita nulla è impossibile basta volerlo e poi a me studiare piace molto”.

La prima prova

Alle 8 di mattina, Imelda si è seduta tra i banchi dell’Istituto per sostenere la prima prova scritta di italiano, durata 6 ore in tutto.

Poi domani, 22 giugno, sarà la volta della seconda prova scritta e, la prossima settimana, il colloquio finale.

Sui giovani che con lei hanno svolto la prova, Imelda ha detto: “Li abbraccio tutti questi bellissimi giovani che oggi qui con me e in tutta Italia sono pronti a superare gli ostacoli degli esami”

“Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età e io ne sono la dimostrazione” ha poi aggiunto.

Chi è Imelda Starnini

Imelda è nata a Selci, nel comune di San Giustino, dove ha frequentato la scuola elementare.

Gli studi, però, si sono fermati presto. Seconda di 4 fratelli, ha vissuto le difficoltà economiche e sociali della guerra.

Le lezioni, racconta, erano spesse interrotte dalla sirena che segnalava i possibili bombardamenti: “Si correva a casa e spesso si doveva sfollare in campagna”.

Da sempre desiderosa di diventare maestra, oggi si avvicina a quel sogno.