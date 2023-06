Piero Angela tra le tracce della prova di italiano alla Maturità 2023: cosa dice il testo scelto per l'esame

C’è anche nn brano di Piero Angela, tratto da ‘Dieci cose che ho imparato‘, tra le tracce proposte come analisi del testo agli studenti alle prese con la Maturità 2023.

Cosa dice il testo di Piero Angela

In una parte della traccia su Piero Angela si legge: “In questo nuovo panorama, ci sono cambiamenti che svettano maggiormente rispetto ad altri. Uno è la diminuzione del costo relativo delle materie prime e della manodopera rispetto al ‘software’, cioè alla conoscenza, alla creatività. Questo sta succedendo anche in certe produzioni tradizionali, come quella di automobili, ma soprattutto per i prodotti della microelettronica, come telefonini, tablet, computer. Si è calcolato che nel costo di un computer ben il 90% sia rappresentato dal software, cioè dalle prestazioni del cervello. Quindi l’elaborazione mentale sta diventando la materia prima più preziosa. Uno studio della Banca mondiale ha recentemente valutato che l’80% della ricchezza dei paesi più avanzati è ‘immateriale’, cioè è rappresentata dal sapere. Ed è questo che fa la vera differenza tra le nazioni”.

Come riporta l’agenzia ‘Lapresse’. ai ragazzi è stato chiesto, tra le altre cose, di analizzare le conseguenze della “distruzione creativa” e di spiegare cosa intenda Piero Angela per “ricchezza materiale“.

Fonte foto: ANSA Piero Angela è morto a Roma il 13 agosto del 2022, all’età di 93 anni.

Le altre tracce della Maturità 2023

Di seguito è riportato l’elenco completo delle tracce della Maturità 2023:

un brano tratto da ‘Gli indifferenti’ di Alberto Moravia;

‘Alla nuova luna’ di Salvatore Quasimodo;

un brano tratto dal libro ‘Dieci cose che ho imparato’ di Piero Angela;

‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’, tratto da un testo di Marco Belpoliti;

‘L’idea di nazione’, con un testo tratto da Federico Chabod;

un brano tratto dal libro ‘Intervista con la storia’ di Oriana Fallaci;

la lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Niente prima prova di Maturità 2023 nelle zone alluvionate

Nella giornata di mercoledì 21 giugno ha preso il via la Maturità 2023 con la prima prova scritta, ma non in tutta Italia. Nelle zone dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dalla recente alluvione, infatti, gli alunni sosterranno solo l’esame orale.

In un’intervista concessa a Virgilio Notizie, Andrea Lederi, insegnante dell’Istituto Mattei di San Lazzaro, a Bologna, ha commentato: “La reazione è stata di grande sconcerto. Anzitutto da parte di studenti e studentesse, perché si sono ritrovati da un giorno all’altro a dover preparare una maturità diversa, quando invece per tutto l’anno erano stati preparati per la modalità scritti-orali, con tanto di simulazioni”.

Secondo Lederi, la decisione del governo rappresenta per i docenti “una mortificazione del nostro lavoro” perché “cambiare all’ultimo significa non tenere in minimo conto il lavoro svolto”.