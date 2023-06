Federico Chabod tra le tracce della prima prova alla Maturità 2023 con "L'idea di nazione": cosa dice il testo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tra le tracce proposte agli studenti per la prima prova scritta della Maturità 2023 c’è anche “L’idea di nazione“, con un testo tratto da Federico Chabod.

Di cosa parla “L’idea di nazione”

Il libro “L’idea di nazione” di Federico Chabod, edito da Laterza, parla di come è cambiato il concetto di nazione nel corso dei secoli.

La traccia proposta agli studenti

“L’idea di nazione”, con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B ‘Analisi e produzione di un testo argomentativo‘ proposte agli alunni alle prese con la maturità 2023. Ai maturandi è stato proposto il testo nella parte in cui si parla di Camillo Benso, conte di Cavour, e del ‘Manifesto della Giovine Italia’ di Giuseppe Mazzini.

Fonte foto: ANSA Tra le tracce della Maturità 2023 sono stati scelti anche testi di Oriana Fallaci e Piero Angela.

A proposito di “L’idea di nazione”, agli studenti è stato chiesto di riassumere il contenuto e di rispondere a una serie di domande sulle esigenze e gli obiettivi di Camillo Benso, conte di Cavour, nei confronti dell’Italia, sulla visione di Giuseppe Mazzini rispetto al fine supremo della nazione e cosa intende per “umanità”.

Agli alunni è stato anche richiesto di esporre le proprie considerazioni e di riflettere sul valore da attribuire all’idea di nazione, facendo riferimento agli studi fatti e alle letture personali e organizzando un testo in cui tesi e argomenti siano coerenti e coesi.

Chi è Federico Chabod

Federico Chabod è nato ad Aosta nel 1901 e deceduto a Roma nel 1960.

È stato uno storico italiano, nonché professore di università (a Perugia, Milano e Roma) e redattore, per la parte storica, dell’Enciclopedia Italiana dal 1928 al 1943.

Chabod, nato ad Aosta nel 1901 e deceduto a Roma nel 1960, è stato anche direttore dell’Istituto italiano per gli studi storici in Napoli dal 1947, socio nazionale dei Lincei (1956) e presidente del Comité international de sciences historiques dal 1955 al 1960.

La tematica storiografica di Federico Chabod, dai primi studî sulle signorie italiane del Trecento, si è andata via via sempre più precisando attorno al problema dello stato, considerato sia nelle sue formulazioni teoriche, sia nell’analisi dei rapporti tra le varie forze politiche ed etiche, sia (in special modo nella fase conclusiva della sua opera e della sua esperienza) nella ricostruzione delle vicende politico-diplomatiche dell’Italia postunitaria.