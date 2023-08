Elton John ricoverato dopo una caduta nella sua villa di Nizza: le condizioni della rockstar

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Momenti di apprensione per Elton John dopo il ricovero in seguito a una caduta mentre era in vacanza nella sua villa di Nizza, in Costa Azzurra. La 76enne rockstar ha trascorso una notte nel reparto di Ortopedia del centro ospedaliero ‘Principessa Grace’ del Principato di Monaco, dove è stato curato per lievi ferite.

Il ricovero

Citato dalla Bbc, un portavoce di Elton John ha comunicato che l’artista è stato ricoverato nella giornata di domenica 27 agosto nella struttura sanitaria monegasca a causa di un incidente domestico, per essere poi dimesso nel mattino seguente.

Da quanto riferito all’emittente Tv britannica, il cantante “è scivolato ieri” ed è stato portato in ospedale “per precauzione”. Secondo quanto riportato dal portavoce, la 76enne rockstar è tornata a casa dopo essere stata sottoposta a una serie di esami ed è ora “in buona salute“.

Fonte foto: ANSA Elton John nel concerto di addio in Inghilterra al Glastonbury Festival

Il tour d’addio

Lo scorso 8 luglio fa Elton John aveva sancito il ritiro dai palcoscenici chiudendo la sua leggendaria carriera musicale con uno spettacolare concerto a Stoccolma, tappa finale del suo tour di addio ‘Farewell yellow brick road tour’.

“È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi, siete stati magnifici – aveva detto il cantante dal palco prima di esibirsi nell’ultimo brano – Ho avuto una carriera meravigliosa, oltre ogni immaginazione”.

“Cinquant’anni di gioia pura nel fare musica – è stata la dedica della rockstar ai suoi fan – Quanto sono fortunato? Ma non sarei seduto qui a parlare con voi se non fosse per voi. Avete comprato i singoli, i CD, gli album, le cassette… Ma soprattutto, avete comprato i biglietti per i concerti. Sapete quanto mi piace suonare dal vivo. È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi. Siete stati magnifici”.

A fine giugno si era congedato davanti ai fan in patria con una memorabile esibizione sul Pyramid Stage al festival di Glastonbury.

Il ritiro

Sullo stato di salute di Elton John negli ultimi anni si erano concentrate le attenzioni dei media britannici, dopo diversi problemi che avevano portato anche a cancellazioni o rinvii dei suoi concerti.

L’artista sta attualmente passando le vacanze estive nella sua residenza balneare sulla Costa Azzurra insieme al marito David Furnish e ai due figli adottivi.

Prima di annunciare il definitivo ritiro, la rockstar aveva dichiarato che fare un tour “è troppo stancante per me adesso e mi tiene lontano dalla mia famiglia, dai miei figli. Potrei fare ogni tanto un concerto, ma per ora non ho affatto deciso”.