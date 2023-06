Emmanuel Macron al concerto di Elton John a Parigi mentre la Francia brucia: bufera contro il presidente

Il presidente Emmanuel Macron è stato ripreso in un momento di svago durante il concerto tenuto da Elton John a Parigi, la notte dopo l’omicidio del giovane Nahel, il 17enne ucciso da un poliziotto, la cui morte ha scatenato feroci proteste in tutta la capitale.

Macron al concerto di Elton John

Pioggia di critiche sul presidente francese Emmanuel Macron, paparazzato mentre si gustava dagli spalti il concerto che Elton John ha tenuto mercoledì 28 giugno nella Accor Arena di Parigi.

Ovviamente non ci sarebbe nulla di male in una figura politica catturata in un momento di svago, se non fosse che il “momento” scelto dal presidente Macron è stato forse tra i più inopportuni che potesse scegliere nel passato recente.

Fonte foto: ANSA Forze dell’ordine francesi durante la terza notte di scontri a Nanterre, nella periferia parigina

Il concerto dell’artista britannico si è difatti tenuto la sera dopo l’uccisione di Nahel M., il ragazzo franco-algerino di 17 anni morto per mano di un poliziotto nel corso di un controllo stradale, martedì 27 giugno. Il tutto mentre nella capitale infuriavano scontri e proteste.

La foto di famiglia

Nel video circolato online è possibile vedere il presidente francese in piedi, intento a godersi un momento del concerto di Elton John, durante la hit Saturday Night’s Alright for Fighting.

Come se non bastasse, il giorno dopo l’esibizione sono circolate sul web delle foto, postate da David Furnish, marito di Elton John, nelle quali il presidente francese e la moglie abbracciano e salutano a fine concerto l’artista inglese e il suo compagno.

L’atteggiamento di Macron ha suscitato molte polemiche, oltre a esporre il presidente ad attacchi giunti da ogni forza politica. Come quello di Thierry Mariani, eurodeputato di National Rally, che ha sottolineato che “mentre la Francia era in fiamme, Macron non era al fianco del suo ministro dell’Interno o della polizia, ma ha preferito applaudire Elton John”.

La replica di Macron

In risposta alle critiche piovutegli addosso, Emmanuel Macron ha puntato il dito contro i social, rei di aver alimentato le polemiche e di aver permesso la diffusione di una “violenza imitativa”. Le agenzie statali chiederanno infatti a piattaforme come Snapchat e TikTok di rimuovere i “contenuti più sensibili”.

Almeno 667 persone sono state arrestate in tutta la Francia nella notte tra il 29 e il 30 giugno, al terzo giorno di proteste per la morte dell’adolescente franco-algerino Nahel M., ucciso nel quartiere periferico di Nanterre.

Emmanuel Macron ha esortato i genitori a tenere gli adolescenti a casa per limitare le rivolte nelle città, ma di sicuro l’ondata di polemiche che ha seguito la sua partecipazione al concerto di Elton John non sarà di aiuto alla situazione delicata che sta vivendo l’intera Francia in queste ore.