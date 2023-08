Elon Musk suona l'allarme per X: l'ex Twitter potrebbe fallire, secondo il nuovo proprietario del social

Preoccupano le parole pronunciate da Elon Musk sul futuro di X, il nuovo nome scelto per Twitter e che nei giorni scorsi colpito da un problema tecnico. Il vulcanico imprenditore non ha nascosto infatti che la piattaforma potrebbe anche fallire.

Dopo quanto accaduto, con la rimozione di immagini e contenuti storici per la storia di Twitter, Elon Musk ha usato proprio per il social per parlare apertamente di quanto accaduto. Ma le sue parole non hanno affatto tranquillizzato i milioni e milioni di utenti.

“La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento – ha scritto – Noi potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine”. Un messaggio che ha avuto oltre 50 milioni di visualizzazioni e che è stato ricondiviso decine di migliaia di volte.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.

We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.

— Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2023