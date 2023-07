Elon Musk sostituisce i tweet con i post su Twitter X: altra modifica storica per il social dopo il nuovo logo

A distanza di alcuni giorni dall’abbandono dello storico uccellino come logo dl social network di cui è alla guida, Elon Musk sta continuando a portare avanti la trasformazione di Twitter in X.

L’imprenditore ha deciso di dire addio a diverse pratiche ormai consolidate tra gli utenti e ad alcune definizioni storiche.

Le ultime novità tra Twitter e X

L’applicazione per Android del social network guidato da Elon Musk si è aggiornata nelle scorse ore, introducendo il nuovo logo, cioè l’immagine di una X su sfondo nero.

L’imprenditore ha già chiarito che il nuovo logo non è ultimato ed è aperto a nuove modifiche per quanto riguarda la grafica e lo stile.

Sono spuntate, inoltre, altre piccole ma significative modifiche: per esempio, i celebri “tweet“, cioè i contenuti pubblicati dagli utenti sulla piattaforma, ora sono chiamati “post“, come sugli altri social network più popolari.

La volontà dell’imprenditore, come sottolineato dall’agenzia ‘ANSA’, sarebbe quella di abbandonare definitivamente ogni riferimento alla passata gestione del social network, rinunciando anche a marchi e nomi ormai entrati nel lessico comune.

Fonte foto: ANSA A sinistra il vecchio logo di Twitter e, a destra, la nuova immagine di una X su sfondo nero scelta da Elon Musk per il social network.

Cosa potrebbe succedere ora a Twitter-X

Sugli smartphone l’app è ancora identificata e mostrata col nome Twitter ma, stando a quanto è stato riferito dal sito ‘9to5google’, presto il social network potrebbe abbandonare il vecchio nome in favore della lettera X.

Il marchio, in un precedente aggiornamento, era già stato introdotto in diverse parti dell’app, tra le quali le barre di ricerca e i menu. I diversi account legati all’azienda, come per esempio quello per gli sviluppatori, musica e video, mostrano già l’immagine della X a sfondo nero.

In un prossimo aggiornamento dell’app, in base a quanto indicato dal codice di una versione beta dell’applicazione che è stato analizzato dal sito ‘9to5google’, quello che per il momento è stato ribattezzato “Twitter X” dovrebbe anche eliminare la possibilità di rendere più scura la tonalità dell’interfaccia grafica, che oggi è nota col nome “luci soffuse“, lasciando agli utenti del social network solamente due opzioni di scelta: la modalità bianca e la modalità nera.