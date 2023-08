Elon Musk scrive al ministro Sangiuliano: "Niente combattimento in Italia, Zuckerberg ha rifiutato"

Salta il progetto del combattimento tra Mark Zuckerberg e Elon Musk in Italia? Il patron di X – ex Twitter – ha risposto a un tweet del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e ha lasciato poco spazio ai dubbi: il capo di Meta avrebbe rifiutato e per questo l’incontro tra i due capoccia dei social network sarebbe saltato.

Elon Musk scrive al ministro Sangiuliano: “Niente incontro”

In un tweet di replica al ministro Sangiuliano, Elon Musk ha annunciato che il suo omologo Mark Zuckerberg si sarebbe tirato indietro dalla possibilità di un incontro in Italia.

Musk e Zuckerberg stavano tenendo in hype tutto il mondo, senza giri di parole, per quello che sarebbe dovuto essere l’incontro del secolo con l’Italia scelta come arena del match.

Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere… — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2023

In un tweet postato il 17 agosto, Gennaro Sangiuliano ha scritto: “Lunga e amichevole conversazione con Elon Musk su un grande evento di evocazione storica. Non si terrà a Roma. Ci sarà una ingente donazione a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere malattie”.

Tuttavia, la replica di Musk soffia sulla candela delle speranze: “Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia.

Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere”.

Cos’è successo

L’evento che in un primo momento avrebbe dovuto dividere in due la storia dei social, si sta trasformando ora in un’odissea.

Sostanzialmente, Musk ritiene che Zuckerberg non avrebbe accettato le condizioni proposte dal ministro Sangiuliano, per questo avrebbe ribadito che per far sì che l’incontro avvenga si rende necessaria l’organizzazione dell’UFC (Ultimate Fight Championship).

Non accettando le condizioni del governo italiano, l’incontro non può tenersi in Italia.

Le possibilità di Pompei e della Calabria

Recentemente Pompei e la Calabria si erano candidate come teatro del match tra i due colossi dei social, con il benestare delle attività locali.

Abbandonata l’idea di incontrarsi al Colosseo, quindi, il campo delle possibilità si era esteso ad altri luoghi storici. Tuttavia Mark Zuckerberg aveva frenato anche su questo.

In ultima battuta, Zuckerberg ha attaccato pesantemente l’omologo di Tesla per il suo comportamento “poco serio” per i suoi continui rinvii anche solo per un incontro di prova. Per questo il CEO di Meta ha scritto: “Se Elon volesse valutare sul serio una data reale e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è il momento di andare avanti. Mi concentro sulla competizione con persone che prendono sul serio lo sport“.

Non resta che attendere il prossimo round di accuse, almeno sui social.