Lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg in Italia salta? L'attacco del presidente di Meta al rivale

Lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg che dovrebbe avere luogo in Italia rischia di saltare. Nelle ultime ore il boss di Meta si è sfogato su ‘Threads’ criticando l’atteggiamento del numero uno di ‘Twitter’ (ora ‘X’).

Lo sfogo di Mark Zuckerberg

Con un post pubblicato sul suo nuovo social network ‘Threads’, Mark Zuckerberg ha allontanato l’ipotesi di un match con il boss di ‘Twitter’, recentemente diventato ‘X’, Elon Musk. Il numero uno di Meta ha scritto: “Penso che possiamo essere tutti d’accordo che Elon non è serio, è ora di andare avanti“.

Ancora Zuckerberg: “Ho offerto un vero appuntamento. Dana White (presidente della federazione di MMA UFC, ndr) si è offerto di realizzare una competizione vera, per beneficenza. Elon non conferma una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico e ora chiede invece di fare un ’round di pratica’ nel mio cortile. Se Elon volesse valutare sul serio una data reale e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è il momento di andare avanti. Mi concentro sulla competizione con persone che prendono sul serio lo sport”.

Le parole del ministro Sangiuliano sul combattimento Musk-Zuckerberg

Nella giornata di venerdì 11 agosto, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva commentato così i rumors su un possibile incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg al Colosseo: “Lunga e amichevole conversazione con Elon Musk su un grande evento di evocazione storica. Non si terrà a Roma. Ci sarà una ingente donazione a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere malattie”.

Poche ore prima, Elon Musk aveva scritto sul suo social network: “Il combattimento sarà organizzato dalle fondazioni mie e di Zuckerberg (non dalla UFC), il live del duello sarà disponibile su X e Meta. Tutto sarà antica Roma, niente di moderno. Ho parlato con il premier italiano e con il ministro della Cultura, hanno acconsentito a utilizzare una location epica. Tutto sarà fatto nel rispetto del passato e del presente dell’Italia”.

Tante città pronte a ospitare il match Musk-Zuckerberg

Tante città e regioni italiane, da Pompei alla Basilicata, da Firenze a Benevento, hanno avanzato la propria candidatura a ospitare il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Nelle ultime ore, anche Parigi si sarebbe proposta.