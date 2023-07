Elon Musk fa rimuovere la scritta Twitter dalla sede con una gru senza permesso: bloccato dalla polizia

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’addio definitivo a Twitter è giunto nella giornata con un’immagine simbolica: la rimozione del logo dalla sede principale. Elon Musk però rincorre il cambiamento e si scorda di chiedere l’autorizzazione per i lavori. Sul posto la polizia ha bloccato la rimozione della scritta “Twitter” da parte della gru. Superstite un uccello blu da un lato e alcune lettere sull’altro.

Rimosso (male) il logo di Twitter

Elon Musk ci sta provando a cancellare Twitter, ma non gli sta riuscendo troppo bene. Il primo grande cambiamento è stato quello del logo sulla piattaforma, passato dall’uccellino blu a una particolare X. Il secondo cambiamento, non andato a buon fine, è stata la parziale rimozione della scritta “Twitter” dalla sede dell’azienda.

L’ex Twitter oggi ha un altro nome, ovvero quello più misterioso “X”, ma sulla facciata della sede c’è ancora un uccellino blu e alcune lettere, ovvero “tit”, che tradotto dall’inglese è letteralmente “seno”.

Fonte foto: ANSA Polizia blocca i lavori della gru che stava rimuovendo il logo/scritta di Twitter

La polizia blocca i lavori

Il cambio del logo da Twitter a “X” non è andato come previsto. Al mattino la gru ha iniziato i lavori sul logo, mentre la strada sottostante, la Market Street, risultava chiusa.

A un certo punto però è comparsa la polizia a fermare tutto. La chiusura della strada infatti non era stata autorizzata. Alla polizia non risultava la richiesta e mancavano i permessi per i lavori, mentre il marciapiede non era stato messo in sicurezza.

“X” potrebbe essere un problema

A rendere la giornata di Elon Musk ancora più difficile la notizia che la “X” scelta come logo e nome dell’azienda potrebbe non essere considerata valida. Infatti, come fa notare un giornalista investigativo, la lettera “X” scelta non è una vera e propria lettera.

Si tratta, in verità, di un carattere Unicode “𝕏” (U+1D54F)” e per questo il logo non può essere registrato. Insomma, non è chiaro se la “X” di Musk resterà ancora a lungo o se dovrà essere cambiata per aderire al regolamento per la registrazione dei marchi.