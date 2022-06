Elicottero Agusta scomparso, riprendono le ricerche: cosa si sa e l'allarme della compagnia

Sono ore di apprensione sulle sorti dell’elicottero Agusta Koala AW119, velivolo scomparso dai radar nella giornata di giovedì 9 giugno 2022 e non ancora trovato. Le ricerche, dopo lo stop della notte avvenuto poco dopo le 23, riprendono con la speranza di ritrovare in vita i sei passeggeri e il pilota che erano partiti da Capannori (Lucca) con destinazione Treviso.

Elicottero scomparso, cosa si sa

Le ricerche sono riprese all’alba di venerdì 10 giugno 2022m con la speranza di ritrovare le sette persone a bordo dell’elicottero. Alla guida del velivolo, secondo quanto riferito dai media locali, c’era l’esperto pilota 33enne Corrado Levorin, originario di Polverara, che ha studiato alla Scuola Nazionale Elicotteri “Guido Baracca” di Lugo di Romagna dove ha ottenuto la licenza di pilota commerciale di elicotteri, la più alta e difficile, che permette di fare l’istruttore ma anche di trasportare passeggeri.

Il velivolo è scomparso dai radar tra Frassinoro e Piandelagotti, zone entro cui ieri si sono concentrate le ricerche e da dove ripartiranno quest’oggi. L’ultima cella agganciata dal cellulare del pilota è stata rinvenuta sull’Appennino modenese, nella zona di Pievepelago, proprio dove si è registrata una forte perturbazione in quelle ore.

Fonte foto: ANSA

Da tre giorni l’elicottero noleggiato dall’azienda reggiana Electric80 faceva la spola tra Lucca – dove è in corso la fiera “It’s Tissue” – a Treviso. Portava gli acquirenti stranieri in Veneto a vedere alcuni macchinari industriali.

L’allarme della compagnia

Noleggiato dalla Avio Helicopters di Thiene, in provincia di Vicenza, per accompagnare i sei uomini d’affari da Tassignano a Treviso, l’elicottero Agusta sembra essere sparito nel nulla. Dalla compagnia ha sottolineato che nessun segnale radio o comunicazione di aiuto è partita dal velivolo.

Dalla Avio Thiene spiegano: “Non hanno mai sorvolato Pavullo nel Frignano, non sappiamo niente e in questo momento stiamo solo sperando che l’elicottero e i suoi occupanti vengano ritrovati vivi. La destinazione finale sì, era Treviso, ma lo ripeto: non sono arrivati a Pavullo. È là vicino che sicuramente è successo qualcosa“.

Chi c’era a bordo dell’elicottero

Oltre al già citato pilota italiano Corrado Levorin, a bordo del velivolo partito da Capannori c’erano sei imprenditori stranieri. Si tratta di quattro manager turchi e due libanesi che erano arrivati in Italia per partecipare alla fiera “It’s Tissue”, un evento internazionale dedicato all’eccellenza tecnologica del settore cartario.