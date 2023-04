Elicotteri per spegnere l'incendio a Castione della Presolana: fiamme devastanti, in azione anche i Canadair

In Val Seriana si è sviluppato un secondo incendio boschivo in pochi giorni. Nella serata di lunedì 10 il fuoco è divampato sopra Castione della Presolana, a distanza di poche centinaia di metri dalla frazione di Rusio, nella provincia di Bergamo.

L’allarme per il nuovo incendio in Val Seriana

L’allarme per il secondo incendio in pochi giorni in Val Seriana è scattato nella serata di lunedì 10 aprile. I primi elicotteri inviati dalla Regione Lombardia, però, sono potuti intervenire solo alle prime luci dell’alba di martedì 11. In azione anche un Canadair.

Sul posto sono intervenuti i volontari delle squadre antincendio boschivo di Rovetta, Castione e Clusone e i Vigili del Fuoco.

La situazione a Rusio dopo l’incendio

L’incendio ha un fronte di 250 metri. Il fumo si è diffuso in tutta la zona anche se, per il momento, come riporta il ‘Corriere della Sera’, non risulterebbero problemi per l’abitato di Resio.

Il messaggio del Corpo Volontari Presolana

Il Corpo Volontari Presolana ha pubblicato un aggiornamento sull’incendio sulla pagina Facebook: “I nostri volontari stanno lavorando per le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nella serata di ieri in Località Rusio a Castione della Presolana (BG). Nel video l’incendio visto dalla nostra sede”.

Il ringraziamento del sindaco di Castione della Presolana

Angelo Migliorati, sindaco di Castione della Presolana, ha scritto su Facebook: “Un vasto incendio sta interessando la zona di Rusio, paspör e mut de cà a Castione. Ieri sera verso le 18 si sono verificati due incendi sempre in località Rusio, uno prontamente domato dalla protezione civile del Corpo Volontari Presolana, mentre l’ altro è in corso di spegnimento con l’ utilizzo di tre elicotteri e di un aereo canadair. Un ringraziamento a tutti i Volontari che stanno operando, ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile”.

Il precedente incendio in Val Seriana

Un incendio identico, di probabile origine dolosa, era scoppiato nella serata di giovedì 6 aprile sul monte Segredont, al confine con la Val Vertova.

Anche in quel caso il luogo impervio aveva reso complicate le operazioni di spegnimento del rogo, tanto che poi si era reso necessario l’arrivo di 3 elicotteri regionali, un canadair e un elicottero Erickson (in grado di pescare fino a 10 mila litri di acqua).

Con il passare delle ore il fronte dell’incendio, lungo quasi un chilometro, era sceso in direzione della Val Vertova e il sindaco ha preso la decisione di bloccare il traffico.