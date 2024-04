Eike Schmidt si candida a sindaco di Firenze con il centrodestra: l’annuncio durante una passeggiata in centro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Adesso è ufficiale: Eike Schmidt è il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra. Lo storico dell’arte tedesco naturalizzato italiano, direttore del Museo di Capodimonte di Napoli, ha sciolto le riserve durante una passeggiata in centro nel capoluogo toscano: “I fiorentini mi fermavano per strada incoraggiandomi a candidarmi”.

Eike Schmidt candidato sindaco di Firenze

Eike Schmidt, storico dell’arte tedesco naturalizzato italiano, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli dal gennaio di quest’anno, è ufficialmente candidato a sindaco di Firenze.

L’annuncio della candidatura è arrivato dallo stesso Schmidt, durante una passeggiata in centro nel capoluogo toscano nella mattinata di oggi, sabato 6 aprile.

Fonte foto: ANSA Eike Schmidt in centro a Firenze, dove ha annunciato la sua candidatura come sindaco del capoluogo toscano

“Oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio, ma io sciolgo la riserva: mi candido a sindaco. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna elettorale” ha detto Eike Schmidt ai giornalisti presenti in Piazza della Signoria, proprio sotto Palazzo Vecchio, sede del Comune.

L’annuncio di Eike Schmidt

“Da luglio, quando nacque l’ipotesi della mia candidatura – ha spiegato Eike Schmidt alla stampa convocata in centro a Firenze – ho raccolto indicazioni di amici e conoscenti, tanti fiorentini mi chiedevano di candidarmi e adesso è arrivato il momento: ci sto”.

Parlando poi delle modalità della sua candidatura, Schmidt ha spiegato che “oggi stesso chiederò ai partiti di sostenere questa campagna elettorale ed inizio con le procedure pratiche. Ci sono almeno due gruppi di persone civiche che si sono trovate a lavorare per formare una o due liste civiche e vedremo se alla fine sarà una”.

Nonostante il lungo periodo di gestazione però, Schmidt non ha ancora pronto uno slogan per la sua campagna elettorale: “Non è importante. Conta il programma e presto lo saprete” ha detto il direttore del Museo di Capodimonte, chiarendo anche che “presto vi dirò il luogo ed il giorno in cui lo presenterò”.

L’aspettativa dal Museo di Capodimonte

E nonostante sia ufficialmente iniziata da poche ore la sua avventura da candidato, Schmidt già non risparmia i suoi avversari politici: “Vedo che sul sito della candidata decisa dal Pd mesi fa in maniera monarchica ancora non c’è nulla”.

Schmidt ha però chiarito: “Io non corro contro il Pd, ma per i fiorentini. Per restituire alla città quello che mi ha dato, facendomi anche conoscere mia moglie Roberta”. Un obiettivo che in parte delinea una bozza di programma, che potrebbe incentrarsi su “problemi di sicurezza, overtourism, problemi per le famiglie” e la costante diminuzione di giovani.

E rispetto al suo ruolo e al suo impegno politico, Schmidt ha subito messo le cose in chiaro: “Chiederò l’aspettativa ben prima dei tempi di legge di 45 giorni, e da metà mese sarò al 100% soltanto a Firenze[…] Mi metterò in aspettativa come dice la legge, Conte è in aspettativa da anni dall’Ateneo fiorentino, e dovrebbero fare lo stesso sia il rettore dell’Università per stranieri e che l’assessora al sociale, che sono fa da tempo in piena campagna elettorale”.