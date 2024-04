Appello di Antonio Razzi a Forza Italia per la candidatura alle elezioni Europee: "Ho oltre 500 mila follower"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex senatore Antonio Razzi si propone per le elezioni Europee. La sua candidatura arriva con i numeri alla mano alle porte di Forza Italia. Secondo Razzi, con i suoi 500mila follower, potrebbe portare almeno 25mila voti.

Razzi verso le Europee?

Antonio Razzi, ex senatore e in passato anche interprete del Gladiatore, sta aspettando una risposta. In un’intervista ha detto che si è messaggiato con lo staff di Forza Italia, ma nessuno risponde. Lui intanto, mani avanti, si è messo a disposizione del partito perché “porto il voto dei giovani”. Razzi infatti dice che è molto amato e sarebbe in grado di portare almeno 25mila voti.

“Ho oltre mezzo milione di follower. Se anche solo il 5% mi votasse, porterei 25 mila voti. Se si vuole superare il 10% è bene avere i numeri. Ci sono candidati che poi uno si chiede chi lo conosce. Ma se non metti gente conosciuta come fai a prendere i voti?”, spiega la sua posizione.

Fonte foto: ANSA Antonio Razzi (sulla sinistra) e Massimo Boldi

La frase su Berlusconi

Non manca molto alla consegna delle liste per le Europee (c’è tensione anche nella lista della Lega), ma Razzi è tranquillo: “C’è ancora tempo”. Sull’idea di candidarsi con altri la risposta è no, è un tesserato di Forza Italia e resta fedele dice. “Se c’era ancora Berlusconi non avrebbe avuto dubbi a candidarmi”, afferma sicuro.

Questo perché, come afferma lo stesso Razzi, quando è stato ad Arcore il Cavaliere gli ha detto che con lui come capolista il partito avrebbe preso 2-3 milioni di preferenze grazie alle imitazioni di Crozza.

Candidatura sì o no

Antonio Razzi attende una risposta che sembra non arrivare, tanto che risponde alla domanda sulla sua candidatura con “Chi aspetta, spera”. L’ex senatore, alla fine, vorrebbe solo un sì o un no. “Per me amici come prima, basta che non succeda come nel 2018 che lo sapevano tutti i giornalisti che non sarei stato ricandidato e io fui l’ultimo a saperlo”, aggiunge.

E se non venisse candidato, conclude, ha altro a cui pensare come una moglie, i figli e i nipoti.