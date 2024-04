Roberto Vannacci candidato alle elezioni Europee con o senza Lega? Le sue parole dopo la frenata di Salvini

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si continua a parlare di Roberto Vannacci nel ruolo di possibile candidato alle prossime elezioni Europee. E se la candidatura è probabile – seppur non caldeggiata dalla maggioranza al Governo – è ancora incerto quale sarà il partito che accoglierà il generale tra le sue fila. L’ipotesi più probabile sembrava la Lega, ma Matteo Salvini in tv ha ritrattato.

Roberto Vannacci candidato alle elezioni Europee?

Sulla questione elezioni Europee, Roberto Vannacci si è espresso con una lunga intervista al quotidiano La Stampa.

Intercettato mentre si dirigeva a una presentazione del suo libro (il contestato Il coraggio vince) il generale ha ribadito di star valutando una partecipazione.

Continua, tuttavia, a non offrire una risposta certa e, ribaltando la domanda, risponde: “Perché una persona che molto probabilmente prende un sacco di voti non dovrebbe essere in lista?”

Sembra che abbia già ricevuto qualche proposta, seppur non ufficiale: “Una carta bollata, quella non l’ho mai ricevuta…” e che stia analizzando “i pro e i contro” con la moglie.

È una scelta da fare in famiglia e, spiega Vannacci, da prendere solo se davvero adatti e preparati. Il generale sta valutando:

Se ho i requisiti dal punto di vista professionale, non si può improvvisare. E poi, se avrò una reale capacità di influire, non andar lì per schiacciare un bottone.

Salvini e la Lega prendono le distanze

L’interrogativo più grande, a questo punto, riguarda il partito. Sarà con la Lega che Vannacci correrà alle Europee?

“Non voglio legare la questione al ministro Salvini. – afferma lui – Ci sono state interlocuzioni con vari politici. Non ho deciso, devo ancora portare a maturazione le mie valutazioni”.

I dubbi espressi dal partito guidato dal vicepremier li considera “discussioni lecite” e “se dovesse succedere di candidarmi con la Lega e non venire eletto avrebbero ragione loro”.

D’altronde, un vero veto da parte della Lega non c’è stato, e Matteo Salvini, ospite di Belve, ha affermato che sarebbe felice di una candidatura del generale, “lo stimo molto e condivido molte sue idee”.

Molte idee, “anche se non tutte” e così, subito dopo la dimostrazione di stima, il ministro si tira indietro: “Ci stiamo ragionando”.

A intimorire sono le posizioni estremiste e espresse con eccessiva veemenza da Vannacci, nei libri, in tv e sui social. “Condivido le sue battaglie sulle libertà di pensiero” sottolinea Salvini, che però prende le distanze dall’omofobia del militare: “Per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… L’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone”.