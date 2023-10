Effetto Fedez sulle donazioni di sangue a Milano: centinaia di telefonate all'Avis dopo l'appello del cantante

L’appello di Fedez sull’importanza di donare il sangue dopo le dimissioni dall’ospedale dove era stato ricoverato per emorragia interna sta avendo i suoi effetti: a Milano è stato registrato un boom di telefonate di volontari per la donazione di sangue.

Effetto Fedez: cosa sta succedendo

Dopo che Fedez, una volta dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli, ha raccontato di essere stato salvato anche grazie a delle trasfusioni di sangue e ha ringraziato l’Avis, centinaia di telefonate sono arrivate al centralino della sede meneghina dell’associazione. Ne ha dato notizia ‘Quotidiano.net’.

Il cantante ha condiviso l’articolo sulle sue Storie di Instagram, aggiungendo un cuore e un emoji di ringraziamento.

Fonte foto: ANSA Chiara Ferragni e Fedez, il giorno delle dimissioni dall’ospedale del cantante.

Cosa aveva detto Fedez

A Milano sono 40mila i donatori di sangue, ma ne servirebbero altri 20mila. Su Instagram il cantante, colpito nei giorni scorsi da due ulcere, ha assicurato che “in queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l’importanza di donare il sangue”.

Fedez ha anche condiviso sui social l’appello di una donatrice Avis, Giulia, che in un video dalla sede di Milano aveva mostrato le poltrone vuote e invitato a donare sangue per salvare delle vite.

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Fedez aveva detto: “Ho dovuto anche fare due trasfusioni: oltre a ringraziare i medici, in particolare il dottor Marco Antonio Zappa, le infermiere e gli infermieri del Fatebenefratelli che mi hanno curato, voglio ringraziare tutte le persone donatrici di sangue. Appena tornerò in forze voglio fare qualcosa per l’Avis, per invitare altri a donare sangue. Personalmente, senza quelle trasfusioni non sarei qui a parlare con lei“.

Il commento di Fedez al boom di donazioni

In una Storia pubblicata su Instagram nella mattinata di domenica 8 ottobre, Fedez ha commentato così il boom di donazioni a Milano: “Sono molto felice perché l’articolo è stato letto da tantissime persone e ha generato un effetto a catena che non mi aspettavo, sia sul piano delle donazioni di sangue che sul tema della salute mentale, che è un tema che va approfondito in maniera molto molto seria. Sono molto contento di questo e vi ringrazio. Buona domenica a tutti”.