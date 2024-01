È morto a 98 anni Bill Hayes, star della soap "Il tempo della nostra vita": era sposato con Susan Seaforth

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Bill Hayes, l’attore e cantante che con la moglie Susan Seaforth Hayes ha recitato in Days of Our Lives (“Il tempo della nostra vita”), celebre soap opera della Nbc, è morto venerdì 12 gennaio a Los Angeles. Aveva 98 anni.

Addio all’attore e cantante

Prima di essere conosciuto come una leggenda delle soap opera, Hayes era un ospite fisso del famoso programma di varietà televisivo di Sid Caesar, “Your Show of Shows”, e nel 1955 pubblicò una canzone di grande successo, numero 1 negli Stati Uniti, “The Ballad of Davy Crockett”.

Hayes si unì a “Il tempo della nostra vita” per interpretare il cantante di musica lounge Doug Williams nel febbraio 1970. Seaforth Hayes, che interpretava la viziata ereditiera Julie Olsen Banning Anderson Williams, era entrata a far parte dello show 15 mesi prima.

Sposati sul set e nella vita reale

Gli attori si sposarono nella vita reale il 12 ottobre 1974. Successivamente, il loro matrimonio si celebrò anche sul set, nelle vesti però dei personaggi interpretati nell’ambito della celebre e amatissima soap opera, in un episodio andato in onda il 1° ottobre 1976.

Come scrive l’Hollywood Reporter, Bill Hayes e Seaforth Hayes sono apparsi anche sulla prima pagina della rivista Time. La copertina dell’edizione del 12 gennaio 1976 recitava: “Le soap opera: sesso e sofferenza nel pomeriggio”.

Le parole della moglie e del produttore

In un’intervista del 2011 a TV Guide, Seaforth Hayes ha descritto il marito – di 18 anni più anziano – come “un vero amante della vita, che mi ha insegnato ad avere un orizzonte più ampio, che credo sia probabilmente la chiave per cui siamo ancora felici di vederci 24 ore al giorno”.

Bill e Susan Seaforth Hayes nel 2018

La coppia di attori ha ricevuto un premio alla carriera ai Daytime Emmy nell’aprile 2018.

“Conoscevo Bill da quasi tutta la vita e lui incarnava il cuore e l’anima di Days of Our Lives”, ha dichiarato in un comunicato il produttore esecutivo dello show Ken Corday. “Anche se siamo addolorati e ci mancherà, l’eredità indelebile di Bill continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle storie che raccontiamo, sia sullo schermo che fuori”.

Bill Hayes è nato il 5 giugno 1925 ad Harvey, Illinois. Ha frequentato la Thornton Township High School, suonando il violino e cantando nella banda scolastica.

Dopo essersi arruolato e aver prestato servizio per due anni nell’aeronautica statunitense come pilota di caccia, si è laureato alla DePauw University, specializzandosi in inglese e musica, nel 1947, prima di intraprendere la carriera prima come cantante, e poi di attore.