È morto a 65 anni Keith Levene, fondatore dei Clash e mito del punk: chi era

Keith Levene se n’è andato a 65 anni a Norfolk, in Gran Bretagna, dopo aver brevemente combattuto contro un cancro al fegato.

Chitarrista alternativo e sperimentatore, ha rivoluzionato il mondo del punk e della chitarra rock negli anni ’70 e ’80.

La morte di Keith Levene

L’annuncio della morte dell’icona del punk è stato dato dall’amico e scrittore Adam Hammond, che ha scritto “È con grande tristezza che comunico che il mio caro amico e leggendario chitarrista dei Public Image Limited Keith Levene è morto venerdì 11 novembre”.

La compagna, la sorella e il cognato sono stati con lui nelle ultime ore, e hanno riferito che l’artista è morto “in pace”, chiedendo poi il rispetto della privacy.

La sua morte ha lasciato un sentimento di sconforto in molti fan, consapevoli che senza il suono della chitarra di Keith il punk e il rock non sarebbero stati gli stessi.

Keith Levene, gli inizi e il successo con i Clash

Keith Levene aveva iniziato la sua carriera nel mondo della musica come “roadie”, ovvero come tecnico che seguiva in tour una band. Per lui sono stati l’iconico gruppo prog “Yes”, capostipiti di un genere musicale che verrà poi fortemente criticato dai punk.

Conobbe poi altri due chitarristi, Joe Strummer e Mick Jones, con i quali diede vita al nucleo originario di quelli che sarebbero poi diventati i Clash.

Levene venne allontanato dal gruppo prima dell’uscita del primo album, nel quale è comunque contenuta una sua canzone.

Iniziò allora una collaborazione con Sid Vicious, iconico bassista dei Sex Pistols. Quando però la punk band londinese si sciolse, Keith Levene ne reclutò il cantante John Lydon (noto come Johnny Rotten) e diede vita ai Public Image Ltd.

I Public Image Ltd. e le sperimentazioni

Con i Public Image Ltd, Keith Levene riuscì a dare il meglio di sé alla chitarra, diventando uno sperimentatore che ha contribuito, tra le varie cose, a contaminare il punk con sonorità dub ed elementi elettronici e sintetici.

Parlando del suo modo di suonare, disse in un’intervista “Una volta imparate le regole, ho capito che non volevo essere come tutti gli altri chitarristi”.

Secondo la prima definizione del suo stile, apparsa in una recensione su Rolling Stones, la sua chitarra aveva il suono di «diamanti macinati sparati da un tubo ad alta pressione».

Ed è questo che rimarrà per sempre nella storia del punk e del rock, oltre che nel cuore di tutte le persone che lo hanno ascoltato ed amato.