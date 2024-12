Morto il regista Francesco Cinquemani, lo sceneggiatore romano aveva 57 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesco Cinquemani, regista e sceneggiatore romano, è morto a 57 anni in seguito a una breve malattia. Dopo aver iniziato come giornalista, Cinquemani ha fatto il suo debutto nel cinema con “Andròn: The Black Labyrinth” nel 2015, per poi raggiungere maggiore notorietà con “La rosa velenosa” del 2019, film vincitore di un premio per la miglior regia internazionale.

Addio a Francesco Cinquemani

La notizia della morte di Francesco Cinquemani è stata condivisa inizialmente dal giornalista Sergio Fabi sule piattaforme social.

Il collega lo ha ricordato con affetto, descrivendolo come un amico leale e sempre presente nei festival e sui set, una persona genuina e sincera. “Ci mancherai” ha aggiunto Fabi, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

Fonte foto: IPA

Il regista e sceneggiatore Francesco Cinquemani

Lunedì 16 dicembre, presso la chiesa di Santa Prisca a Roma, sull’Aventino, si terranno i funerali. L’inizio della cerimonia è previsto per le ore 11.

La carriera di regista e sceneggiatore

La passione per la narrazione visiva e la notevole capacità di adattamento di Cinquemani a progetti diversificati hanno dimostrato la sua grande versatilità nel mondo del cinema.

Il realtà il lavoro di regista e sceneggiatore è arrivato in un secondo momento nel suo percorso, cominciato nel settore del giornalismo e della saggistica. Nove anni fa, poi, il suo debutto dietro la macchina da presa con il film di fantascienza “Andròn: The Black Labyrinth”.

La sua carriera si è contraddistinta in seguito per la realizzazione di opere audaci, spaziando tra generi diversi, dall’azione al fantasy, spesso in collaborazione con la casa di produzione ILBE.

I film più noti di Francesco Cinquemani

A tre anni dall’esordio è arrivato quindi il secondo film, “Beyond the Edge – I maestri dell’illusione”, con Antonio Banderas e Milos Bikovic nel cast.

Un suo lavoro particolarmente apprezzato è “La rosa velenosa” del 2019, co-diretto con George Gallo e Luca Giliberto, che ha vinto il premio per la miglior regia internazionale al Terra di Siena Film Festival, rafforzando la sua posizione nel panorama cinematografico.

Nel 2021 ha diretto invece il docufilm “Lockdown Generation” e una serie di commedie natalizie come “Ladri di Natale”, “Vote for Santa” e “La buona strega del Natale”.

Gli ultimi progetti sono stati, nel 2023, “Muti – The Ritual Killer”, “Sherlock Santa”, “Natale con i Puffins” e “Kid Santa”, fino ad arrivare al suo ultimo lavoro, “Il magico mondo di Billie”, che ha visto la luce nel 2024.