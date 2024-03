Dustin Hoffman a Lucca per girare un film con Alessandro Gassman e Neri Marcoré: la passeggiata da turista

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dustin Hoffman si trova a Lucca per girare il nuovo film di Peter Greenaway, le cui riprese iniziano il 21 marzo. L’attore due volte premio Oscar si è aggirato per la cittadina come un comune turista, concedendosi a fotografie e autografi. Il lungometraggio sarà lavorato completamente nella città toscana e vedrà Hoffman nel ruolo principale, affiancato dall’attrice Helen Hunt e da altri interpreti italiani.

Il film di Dustin Hoffman girato a Lucca

Il film, sostenuto da Facing East Entertainment, The Family Film, e il Comune di Lucca, seguirà la storia di uno scrittore newyorkese alla ricerca delle sue radici italiane, con ambientazione nel 2001.

La pellicola esplorerà in particolare i parallelismi tra l’attentato alle Torri Gemelle e le storiche torri di Lucca, oggetto di fascinazione per il regista Greenaway, rimasto folgorato dalla città al punto da farne l’ambientazione per il suo film.

La trama e gli attori italiani nel film di Dustin Hoffman a Lucca

Le riprese del nuovo film di Peter Greenaway, ambientato a Lucca, inizieranno ufficialmente il 21 marzo, ma Dustin Hoffman è già nella città toscana e rimarrà per alcune settimane.

Hoffman sarà affiancato dall’attrice statunitense Helen Hunt, anch’essa premio Oscar per il film “Qualcosa è cambiato”. Tra gli attori italiani nel cast ci saranno Alessandro Gassmann, Elena Sofia Ricci, Luca Barbareschi e Neri Marcoré.

Le location del film a Lucca

Il film verrà girato nel centro storico di Lucca, includendo luoghi come le mura, piazza San Michele, la torre Guinigi, piazza San Frediano e altri edifici storici come il palazzo Pfanner, che sarà il set per il primo ciak.

Il titolo provvisorio del film è “Lucca Mortis” (anche se “Towers Story” è un’altra possibile opzione non confermata). La trama seguirà le vicende di uno scrittore di New York che prende un anno sabbatico per visitare Lucca, alla ricerca delle sue radici italiane.

L’amore del regista per Lucca

Peter Greenaway si era affezionato alla città toscana dieci anni fa durante il Lucca Film Festival, dove aveva presentato l’opera multimediale “The Towers – Lucca Hubris”.

Il suo progetto coinvolgeva l’animazione della facciata della Chiesa di San Francesco, trasformando per 35 minuti l’edificio in un teatro di “cinema architettonico”.

Quest’esperienza, legata alle 130 torri di Lucca che nel Duecento dominavano la città, ha ispirato Greenaway a girare un film in questa location, con l’installazione che diventerà parte di una scena del film.