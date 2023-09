Due turisti irlandesi investiti e uccisi a Roma: il conducente della Fiesta si è fermato a prestare soccorso

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incidente a Roma. Una coppia di turisti irlandesi è stata investita e uccisa da una Ford Fiesta mentre stava attraversando la strada in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via di Malafede, in direzione Eur.

La dinamica dell’incidente di Roma

Nella giornata di giovedì è accaduto un grave incidente automobilistico a Roma, in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via di Malafede, nei pressi della Tenuta presidenziale di Castel Porziano.

Attorno alle ore 12:50 un’auto, secondo le prime ricostruzioni riportate dall’agenzia di stampa ‘ANSA’ una Ford Fiesta, avrebbe investito due persone che stavano attraversando la carreggiata.

I due sarebbero una coppia irlandese, Mary e Paul O’Reilly, di 60 e 59 anni. Si suppone che fossero due turisti in visita nella Capitale. Entrambi sono morti sul colpo, mentre la strada è stata chiusa in direzione Roma provenendo da Ostia.

Gli incidenti stradali in Italia

Lo scorso anno, il 2022, è stato caratterizzato da un anomalo aumento degli incidenti stradali in Italia, dopo anni di calo sia dei sinistri che dei feriti e delle vittime della strada.

Questo dato è dovuto, secondo quanto riporta ISTAT, alla ripresa della mobilità dopo gli anni in cui la pandemia ha diminuito il numero di persone in transito sulle strade del nostro Paese.

I morti sono stati 3.159, con un aumento di quasi il 10%, mentre i feriti sono saliti a 223.475, il 9% in più rispetto al 2021.

Il conducente ha soccorso i due turisti investiti

Il conducente della Ford Fiesta responsabile di aver investito i due turisti irlandesi nella giornata di giovedì a Roma si sarebbe immediatamente fermato a prestare soccorso, anche se il suo aiuto è stato inutile.

Quando sono arrivati sul posto i sanitari del 118 infatti, i medici non hanno potuto che constatare la morte della coppia. Anche la persona al volante dell’auto sarebbe però rimasta ferita e, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa ‘LaPresse’, sarebbe stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Per eseguire i rilievi del caso e verificare che la dinamica dell’incidente corrisponda a quella raccontata dal conducente dell’auto si sono recati sul posto gli uomini della Polizia di Roma Capitale, X gruppo Mare.