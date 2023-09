48enne morto nell'incidente fra auto e moto a Cameri in provincia di Novara: inutili i soccorsi in ospedale

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre a Cameri, nella provincia di Novara. Un tragico scontro che ha coinvolto una moto e un’auto, con il bilancio che in serata si è rapidamente aggravato fino a trasformare l’evento in un sinistro con esito mortale. A perdere la vita è stato il motociclista, ovvero colui che fra i coinvolti nell’incidente era apparso subito in condizioni più gravi. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e le indagini per accertare la dinamica dello scontro.

Chi è la vittima

La vittima dell’incidente è un uomo di 48 anni, il quale, dopo essere stato soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, l’uomo non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’incidente e ha perso la vita.

Fonte foto: Tuttocittà Lo scontro è avvenuto a Cameri, nella provincia di Novara

Il luogo

L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Cameri a Veveri, proprio sotto il cavalcavia della tangenziale. La notizia dell’incidente ha immediatamente richiamato l’attenzione delle autorità locali e degli operatori sanitari del 118, che sono intervenuti prontamente per prestare assistenza alla vittima e stabilizzare la situazione.

Inoltre, la polizia locale di Cameri è giunta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico, che è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni di soccorso e indagine.

Attualmente, sono in corso approfondite indagini per determinare le cause esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove raccolte sulla scena per ricostruire l’accaduto in modo completo.

Incidente in A26

Circa 24 ore prima, un altro tragico incidente è avvenuto sull’autostrada A26, tra Sesto e Vergiate dove due persone hanno perso la vita quando un’auto si è ribaltata.

A seguito dell’incidente, il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Le autorità stanno conducendo un’indagine per determinare le cause del sinistro mortale.

Incidente a Gozzano

La provincia di Novara è stata segnata da un altro grave incidente avvenuto il 29 giugno. A Gozzano,

un uomo di 68 anni ha perso la vita nello scontro che ha coinvolto una moto e un’auto in via Mulini di Resiga.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 e dei carabinieri, il motociclista, residente a Invorio, ha subito ferite mortali nell’impatto con l’auto guidata da una donna di 59 anni che stava uscendo da un parcheggio.

Il 68enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, ma le sue ferite erano troppo gravi, e purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.