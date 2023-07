Due ragazzi si sentono male sull'autobus a Milano: accasciati al suolo all'improvviso: sono gravi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Pura sull’autobus a Milano. Due ragazzi di origini nordafricane si sono accasciati sul pavimento di un mezzo ATM al capolinea di Famagosta. L’autista ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma sarebbero entrambi gravi.

Il malore dei ragazzi

Nella mattinata di domenica 23 luglio, attorno alle 8:10 alla fermata di piazzale Famagosta, periferia sud di Milano, un autista di autobus della linea numero 95 si accorge di un ragazzo steso a terra sul proprio mezzo, guardando nello specchietto retrovisore.

Si precipita quindi a vedere cosa sia accaduto, e si accorge che tra alcuni sedili vicini giace steso un altro ragazzo. Entrambi non rispondo ai tentativi dell’uomo di svegliarli, che quindi decide di chiamare i soccorsi. Fonte foto: Famagosta Famagosta

Accorrono quindi sul posto sia un’ambulanza del 118 che una volante della polizia, secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘Leggo’. I giovani avrebbero uno 22 e l’altro 24 anni e sarebbero di origine nordafricana.

Il soccorsi e le condizioni dei due giovani

I soccorsi sono arrivati immediatamente alla fermata dell’autobus 95, che si trova a pochi metri dalla frequentatissima fermata della metro M2 verde. I sanitari hanno costatato lo stato di incoscienza dei due giovani.

In questo momento sarebbe arrivata una volante della polizia che stava pattugliando la zona e che, notando i mezzi dei sanitari fermi nei pressi della stazione, si sarebbe avvicinata per accertarsi di cosa stesse accadendo.

Entrambi i ragazzi sono stati quindi trasportati in codice rosso negli ospedali più vicini: la Clinica Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, per il 22enne e l’ospedale San Carlo di Milano per il 24enne.

Cosa è successo ai due ragazzi a Famagosta

Né l’autista dell’autobus, né i poliziotti e nemmeno i sanitari accorsi a Famagosta per soccorrere i due ragazzi sarebbero stati in grado di capire il motivo per cui i due si siano sentiti male di prima mattina sull’autobus 95.

Secondo il sito di informazione locale ‘Milano Today’, l’ipotesi più probabile sarebbe l’assunzione di qualche sostanza, che avrebbe causato lo stato di incoscienza in cui versavano i due giovani.

Ancora però non si è a conoscenza della ragione: soltanto gli esami approfonditi dei medici dei due ospedali in cui sono stati ricoverati potranno chiarire ogni dubbio.