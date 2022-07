Due pizzaioli trovati morti in Germania a causa di ferite da taglio: potrebbero essersi ammazzati a vicenda

Sconvolgente ritrovamento i Germania: due cadaveri nella cantina di una pizzeria a Stoccarda. I due morti sarebbero entrambi italiani, tutti e due di 53 anni e protagonisti molto ben conosciuti nell’ambiente della ristorazione locale.

Due uomini trovati morti nel ristorante di Stoccarda: cosa sappiamo

Sul corpo dei due uomini sono state trovate ferite da taglio. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che si siano vicendevolmente feriti con armi da taglio, ad esempio coltelli e pezzi di vetro.

Le ferite avrebbero provocato il decesso di entrambi.

I due uomini sarebbero stati molto conosciuti, secondo quanto si apprende, nell’ambiente della ristorazione di Stoccarda. Erano i proprietari di una pizzeria.

Le indagini, secondo quanto scrive il quotidiano tedesco Stuttgarter Zeitung, procederebbero, però, anche in altre direzioni.

Italiani uccisi da ferite da taglio nella pizzeria in Germania: le ipotesi e cosa potrebbe essere successo

Ad esempio non si escluderebbe la pista dell’omicidio – suicidio. È invece considerata meno affidabile la pista che condurrebbe alla criminalità, non ritenuta, per il momento, coinvolta nel duplice omicidio.

Non si hanno notizie di un’eventuale terza persona coinvolta, né sono a disposizione della polizia testimoni ulteriori rispetto all’uomo che, avendo trovato i due cadaveri, ha dato per primo l’allarme. Il locale era infatti chiuso al momento dell’accaduto.

Chi erano i due 53enni italiani deceduti per ferite da taglio: amici, soci e padrini dei rispettivi figli

I due uomini erano, oltre che soci, anche amici. Si sa infatti che erano i padrini dei rispettivi figli. Difficile immaginare, al momento, cosa possa aver provocato l’eventuale furiosa lite.

La cantina della pizzeria nella quale sono stati ritrovati i corpi si trova a Valle, nella Geschwister-Scholl-Straße. È proprio nel centro di Stoccarda, che è un ricco capoluogo del Länder – questo il nome degli “stati” che compongono la Germania – di Baden Wuttenberg.