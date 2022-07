Germania, droga dello stupro nella festa del partito Spd: almeno nove donne coinvolte

Il partito del cancelliere tedesco Olaf Scholz è stato travolto da uno scandalo legato all’uso della droga dello stupro. Almeno nove donne, secondo le notizie riportate dal quotidiano Der Tagesspiegel, sono state stordite con la sostanza durante la tradizionale festa estiva dell’Spd, il partito socialdemocratico tedesco. I vertici hanno parlato di “atto mostruoso” affermando di aver denunciato l’accaduto alla polizia.

Il cancelliere Scholz presente alla festa

Alla festa, organizzata in cancelleria prima dello stop alle attività per la pausa estiva, erano presenti un migliaio di persone. Tra loro deputati, ministri e anche il cancelliere Olaf Scholz, oltre ai tantissimi collaboratori dei politici del partito.

Il giorno dopo la polizia ha ricevuto la denuncia di una 21enne, presente alla festa, che ha affermato di non ricordare nulla della serata. La giovane ha detto agli inquirenti di ricordare solo di essersi sentita male – con nausea e vertigini -dopo aver consumato cibo e bevande alcoliche.

Droga dello stupro, nove segnalazioni ricevute dalla polizia

Nelle ore successive sono giunte alla polizia altre otto segnalazioni simili. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, la polizia sta seguendo la pista dell’utilizzo delle cosiddette “gocce KO”.

Si tratta di una droga liquida, incolore e insapore, facilmente mescolabile con le bevande. Nota anche come “droga dello stupro”, questa sostanza dà effetti nocivi come perdita della memoria a breve termine e, in alcuni casi, anche svenimento.

A Berlino, secondo i dati riportati dal Berliner Zeitung, lo scorso anno sono stati registrati 22 casi di violenza con l’utilizzo della “droga dello stupro”, ma gli episodi effettivi potrebbero essere molti di più.

Fonte foto: ANSA Il cancelliere tedesco Olaf Scholz

La condanna dei vertici dell’Spd

Lars Klingbeil, co-leader insieme a Scholz dell’Spd, ha espresso indignazione per la vicenda. “Mi fa arrabbiare che una cosa del genere possa accadere in un evento organizzato dal partito”, ha detto, augurandosi che i responsabili vengano individuati il prima possibile.

Un portavoce del partito ha detto che la festa era solo su invito ed era riservata ai membri dell’Spd. Katja Mast, funzionaria del gruppo parlamentare socialdemocratico, ha invitato chi era presente alla festa a farsi avanti per denunciare aggressioni subite oppure per aiutare la polizia nelle indagini.

Per il momento si indaga contro ignoti, ma lo scandalo rischia di travolgere il principale partito tedesco.