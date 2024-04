Due calciatori 19enni di Premier League accusati di stupro sono stati arrestati: sospesi dal club

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Polizia inglese ha reso noto che due giovani calciatori di 19 anni, tesserati con club di Premier League, sono stati arrestati in seguito a una denuncia di stupro per uno dei due, mentre l’altro è accusato di favoreggiamento. I due sarebbero stati sospesi dal club.

I calciatori di Premier League arrestati

“Gli agenti hanno arrestato due uomini in seguito ad una denuncia di stupro”. È quanto detto alla BBC da un portavoce della polizia inglese, in seguito alla notizia del fermo di due giovani calciatori di Premier League, che sarebbero entrambi tesserati dello stesso club.

La notizia si era diffusa già nel pomeriggio di sabato 20 aprile, quando gli agenti si sono recati allo stadio della squadra per la quale giocherebbero i 19enni per parlare con uno dei due. Il giovane sarebbe stato poi arrestato durante la serata dello stesso giorno, con l’accusa di favoreggiamento allo stupro.

Il post con il quale il Wolverhampton Wanderers ha smentito l’appartenenza al proprio club dei due calciatori di Premier League arrestati per stupro

Nella giornata di domenica 21 aprile la Polizia ha poi raggiunto e arrestato il secondo 19enne, accusato di stupro da una ragazza che aveva presentato la sua denuncia venerdì 19 aprile.

L’accusa di stupro

La Polizia inglese, che non ha fatto il nome del club di appartenenza dei due giovani, ha reso noto che “un uomo di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di aggressione e favoreggiamento in uno stupro. Un secondo uomo di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di stupro”.

“Entrambi gli uomini – continua poi il comunicato – sono stati rilasciati su cauzione”. Alcune testate aveva inizialmente parlato di “due giovani stelle del Wolverhampton Wanderers”, ma il club ha da subito smentito le “speculazioni online inappropriate”.

“Anche se in genere non commentiamo le questioni in corso di polizia – ha comunicato il club con un post su X – al fine di proteggere il benessere dei nostri giovani giocatori, riteniamo necessario confermare che le accuse non si riferiscono a nessuno dei Wolves”.

Le indagini sul caso

Per questioni legali, sia il club che i giocatori accusati non possono essere identificati. Tuttavia, un portavoce della squadra interessata avrebbe parlato con il Sun, affermando che “dato che la questione è ora nelle mani della polizia, il club non farà ulteriori commenti in questa fase”.

Non è la prima volta che la Premier League viene scossa da accuse di stupro rivolte ai suoi tesserati. I due calciatori sarebbero comunque stati sospesi dal club, in attesa di accertamenti sulla vicenda.