Benjamin Mendy assolto da 7 accuse di stupro lascia il Manchester City e va al Lorient: in campo dopo due anni

Benjamin Mendy torna alla vita, anche a quella sportiva. Dopo il proscioglimento da numerosi capi di imputazione che lo vedevano alla sbarra in Inghilterra per stupro, il calciatore francese torna in campo indossando le insegne del Lorient, avendo lasciato quelle del Manchester City.

Benjamin Mendy al Lorient

“L’FC Lorient è lieto di annunciare oggi la firma per due stagioni del terzino sinistro della nazionale francese Benjamin Mendy”, si legge in un comunicato del club francese.

Le vicissitudini giudiziarie avevano bruscamente interrotto la carriera del terzino Benjamin Mendy dal momento che il Manchester l’aveva sospeso per due anni, senza stipendio.

Nella foto del 15 agosto 2022 il calciatore Benjamin Mendy lascia il Palazzo di Giustizia di Chester dopo un'udienza che lo vedeva imputato per violenza sessuale.

Il club inglese aveva anche cancellato il nome di Mandy dall’organigramma e da ogni iniziativa.

Il Lorient (nome completo Football Club Lorient-Bretagne Sud) è un club con sede nell’omonima città di Lorient nella parte meridionale della Bretagna.

Per Benjamin Mendy un contratto biennale al Lorient

La firma col Lorient di un contratto biennale segna dunque per Mendy il ritorno nella Ligue 1 francese, il corrispettivo della Serie A italiana, dopo il ruggente 2017 in cui vinse il titolo di campione di Francia con il Monaco.

Nel curriculum vitae di Mendy anche la vittoria della Nazionale francese al Mondiale 2018.

Il mese dopo avere conquistato il titolo Mendy, che è musulmano praticante, si recò alla Mecca per il pellegrinaggio rituale considerato dovere di ogni credente.

Per il difensore francese, che ha appena compiuto 29 anni, si tratta di una seconda occasione. Archiviata dunque l’esperienza britannica lunga 7 anni.

Benjamin Mendy e i processi per violenza sessuale

Le vicissitudini giudiziarie di Mendy sono iniziate nell’estate del 2021 quando venne arrestato e processato per presunti stupri e molestie sessuali messi in atto contro ragazze che frequentavano le feste a casa sua.

A gennaio 2023, Mendy è stato prosciolto per sei stupri. A metà luglio è caduta anche una settima accusa.

Mendy, così come chi era imputato insieme a lui, ha sempre respinto ogni accusa.