Dopo Fazio e Annunziata anche Massimo Gramellini lascia la Rai: potrebbe andare a La7 di Urbano Cairo

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La rivoluzione in casa Rai potrebbe mietere un’altra “vittima” illustre: dopo l’addio di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata, anche Massimo Gramellini sarebbe pronto a lasciare per accasarsi con un’altra rete, già molto vicina a lui per altre collaborazioni professionali.

Gramellini pronto a lasciare la Rai: per lui c’è LA7 e Cairo

Stando a quanto riportato da Repubblica, con le valige in mano il giornalista e conduttore di Le Parole sarebbe pronto a spostarsi negli studi di Via Umberto Novaro a Roma, dove si trova il centro di produzione di LA7.

Lui stesso, si apprende, non avrebbe ancora deciso ma secondo molti osservatori di questo turbinoso periodo in Rai, sarebbe la scelta più naturale: l’emittente è di Urbano Cairo, editore di quella RCS MediaGroup per la quale già lavora come editorialista.

Fonte foto: IPA Il conduttore Massimo Gramellini, dal 2013 al 2016 anche a Che tempo che fa con Fabio Fazio

Sul Corriere della Sera, il giornalista tiene infatti la rubrica “Il caffè di Massimo Gramellini”. Stando ai rumor, quindi, potrebbe accasarsi a LA7 e ottenere un programma del sabato sera, sulla falsa riga di Le Parole.

Cosa ha detto il giornalista nell’ultima puntata di Le Parole

A confermare che l’aria che tira in Rai potrebbe spingerlo a salutare come fatto dagli altri suoi illustri colleghi di Rai3, ci sono soprattutto le frasi pronunciate lo scorso 27 maggio 2023 durante l’ultima puntata del suo talk show in onda dal 2016.

“Questo programma è diventato una piccola parte della vostra vita – ha detto Gramellini – me ne accorgo quando incontro qualcuno di voi per strada. Non potrebbe esserci un complimento migliore per noi. Ma ‘pubblico’ significa anche servizio pubblico“.

È passato poi a ringraziare “la Rai, tanto bistrattata” e le sue maestranze: “Al di là e al di sopra degli appetiti di potere di cui è oggetto fin dalla sua nascita, questa azienda è piena di lavoratori, tecnici, dirigenti straordinari. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti di loro”.

Fabio Fazio, la Annunziata e forse Insinna: cosa succede in Rai

Come detto, il possibile addio di Gramellini sarebbe solo l’ultimo della lista. Hanno già salutato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, entrambi pronti per una nuova avventura sul Nove col gruppo Discovery. Il conduttore ha salutato il pubblico di Che tempo che fa domenica scorsa, con un video nel quale secondo i più attenti avrebbe anche lanciato una frecciatina.

Più diretta è stata Lucia Annunziata, volto di Mezz’ora in più, si è dimessa in aperto dissenso con le nuove politiche del governo e le presunte ingerenze nel servizio pubblico. “Non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare” ha detto. Ancora incerto il suo futuro.

Infine, stando alle voci di corridoio su viale Mazzini, tra i primi cambi “graditi” al governo Meloni ci sarebbe l’arrivo di Pino Insegno al posto di Flavio Insinna per la conduzione de L’Eredità.