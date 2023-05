Pino Insegno al posto di Flavio Insinna all'Eredità: le ultime ipotesi sui cambi di conduzione in Rai

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Con le nuove nomine Rai, parte il “toto-nomi” per i volti che condurranno le trasmissioni di punta per la nuova stagione televisiva delle reti nazionali. Non solo volti nuovi, ma anche qualche probabile ritorno dopo anni di assenza.

Volti nuovi in Rai

Il prossimo venerdì 7 luglio a Napoli, in ritardo rispetto alle tempistiche degli scorsi anni, verranno presentati i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024.

Il nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha spiegato che questo “ritardo ereditato richiederà uno sforzo straordinario di tutte le nostre strutture ideative e produttive per realizzare il lavoro ed offrire ai cittadini e al mercato l’offerta editoriale migliore. Avremo modo di indicare indirizzi, orientamenti e visioni di una Rai che torni a credere in sé stessa e alla funzione di Servizio Pubblico vitale per la nostra Nazione”.

Fonte foto: IPA Pino Insegno e Giorgia Meloni, alla chiusura della scorsa campagna elettorale del centrodestra

Una sfida che appare a dir poco impegnativa, dopo le polemiche che hanno seguito la danza delle poltrone dei piani alti e le conseguenti dimissioni presentate da alcuni tra i volti di posti delle trasmissioni Rai degli ultimi anni.

Chi resta in Rai

Partendo però dalle conferme, ci sono conduttori e conduttrici che hanno deciso di restare in Rai, portando avanti il proprio lavoro alla guida delle trasmissioni.

Tra questi c’è Mara Venier, saldamente al comando di Domenica In, e la coppia Amadeus/Fiorello, che dovrebbero mantenere la conduzione del Festival di Sanremo, così come dovrebbe essere confermata Viva Rai 2 per il conduttore siciliano.

Anche Milly Carlucci alla conduzione di Ballando con le stelle e Carlo Conti con il suo Tale e quale show sembrerebbero confermati, grazie anche ad un pubblico ormai affezionato.

I nuovi arrivi e i ritorni

E dopo le partenze di Fabio Fazio e Lucia Annunziata (tra gli altri), decisi a cambiare aria vista l’evidente virata verso destra del CdA della Rai, ci sono già alcuni nomi pronti a essere reintegrati e a sostituirli.

Uno su tutti è Pino Insegno, che in virtù della sua amicizia con la Premier Giorgia Meloni è da tempo indicato come uno dei probabili ritorni in Rai, presumibilmente al posto di Flavio Insinna alla conduzione de L’eredità.

Un altro possibile ritorno è quello di Lorella Cuccarini, che dopo il successo di Amici è pronta a rientrare nelle reti nazionali. Si parla anche di Nunzia De Girolamo e Tiberio Timperi per i programmi del pomeriggio, che andrebbero a raccogliere gli spazi attualmente dominati da Serena Bortone, non molto simpatica ai nuovi vertici.

Probabile anche il grande ritorno di Miss Italia su Rai 1, con la finale di venerdì 8 settembre che potrebbe essere trasmessa in diretto proprio sul primo canale nazionale.