Lettera di Luciana Littizzetto alla Rai a Che tempo che fa: frecciata a Salvini e saluto commosso a Fazio

Che Tempo Che Fa chiude i battenti. O meglio li chiude in Rai. Dalla prossima stagione televisiva andrà in onda su Nove (Discovery). Nell’ultima puntata naturalmente c’è stato spazio per l’immancabile monologo, sottoforma di lettera, di Luciana Littizzetto.

Littizzetto, il monologo di congedo

‘Lucianina’ si è avventurata in una serie di battute simpatiche su alcuni personaggi della Rai. Ha scherzato su delle gaffe di Mara Venier, Antonella Clerici e Serena Bortone. Poi il pezzo forte del monologo, la letterina indirizzata a Viale Mazzini.

“Cara Rai, tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia. Tu che hai Tg1, Tg2 e, per ora, anche il Tg3. Tu che non hai più l’Annunziata. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. Abbiamo retto a sette governi. Sono stati anni proprio belli, di allegria, fatica, grandi ascolti, ospiti importanti”. Così ha esordito la comica.

“Ogni anno – ha aggiunto – pestavamo qualche merd*ne e ci spostavi di canale, ma abbiamo resistito: soprattutto grazie ai nostri milioni di spettatori che ci vogliono bene. Cara Rai, tu per me non sei la parte politica di turno che ti governa, tu sei Enzo Biagi, Mike Bongiorno, Piero e Alberto Angela, Pippo Baudo, Renzo Arbore, la mia amata Raffaella – e l’elenco continua”.

La stoccata al leader della Lega

E ancora: “Mi lasci ricordi straordinari, e pure sto pirla di Fabio, che mi dovrò portare “alla prova del Nove”. Grazie a Fabio per tutti questi anni insieme. L’unico presentatore che se fa pessimi risultati gli danno addosso, e che se ne fa di ottimi gli danno addosso il doppio. Cara Rai, restiamo amici, chissà se un giorno ci ritroveremo, in un’Italia diversa, dove la libertà venga rispettata”.

“In un’Italia dove un ministro non si preoccupa di quello che fa un saltimbanco. Non ti dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi governa e di chi pensa il contrario. P.s. Bello ciao”, ha concluso, con una chiara frecciata rivolta a Matteo Salvini che ha usato le medesime parole di recente per commentare la notizia che CTCF non sarebbe più andato in onda sulla Rai dalla prossima stagione.

I saluti di Fazio

Fazio ha salutato in modo misurato e senza spingersi in dichiarazioni polemiche: “Grazie al pubblico che mi ha sempre seguito, grazie ai miei amici e ai miei collaboratori, sono stati 40 anni bellissimi“.

Un solo leggero mal di pancia lasciato trapelare: “Abbiamo aspettato segnali da Giove e da Marte che non sono arrivati”. Altrimenti detto, se qualcuno gli avesse fatto capire che c’era l’intenzione di rinnovare, si sarebbe seduto attorno al tavolo. Evidentemente quell’intenzione non c’era. E quindi addio alla Rai. O forse arrivederci, chissà…