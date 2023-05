Lucia Annunziata tra Discovery e Pd dopo l'addio alla Rai: la giornalista si candida in politica? Cosa filtra

All’indomani dell’addio di Lucia Annunziata alla Rai, ci si interroga sul futuro della giornalista, che potrebbe cambiare rete oppure sbarcare in politica.

Cosa farà Lucia Annunziata dopo l’addio alla Rai?

Stando a quanto riferisce ‘Il Messaggero’, nel futuro di Lucia Annunziata ci sarebbe più un passaggio a Discovery, dove raggiungerebbe Fabio Fazio (anche lui in uscita dalla Rai), che una candidatura per il Partito Democratico alle Elezioni Europee del 2024 (la segretaria del Pd Elly Schlein la vorrebbe fortemente).

In ogni caso, la giornalista e conduttrice della trasmissione ‘Mezz’ora in più’, non avrebbe ancora pensato al suo futuro.

Fonte foto: ANSA Lucia Annunziata.

La lettera d’addio di Lucia Annunziata alla Rai

Lucia Annunziata ha comunicato il suo addio alla Rai nella giornata di giovedì 25 maggio.

Nella lettera di dimissioni, Lucia Annunziata aveva spiegato così la sua decisione: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi”.

La giornalista aveva poi precisato ulteriormente: “Non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è un atto di serietà nei confronti dell’azienda. Non ci sono le condizioni per una collaborazione”.

Chi prenderà il posto di Lucia Annunziata in Rai?

Sempre secondo ‘Il Messaggero’, il posto di Lucia Annunziata potrebbe essere preso da Monica Maggioni, appena sostituita al Tg1. Altri nomi in ballo sarebbero quelli di Monica Giannotti e Luisella Costamagna.

Il messaggio di Fiorello a Lucia Annunziata

Anche Fiorello, in apertura della puntata di Viva Rai2 di venerdì 26 maggio, ha commentato la notizia delle dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai, ripresa da molti quotidiani.

Facendo la consueta rassegna stampa, lo showman ha detto: “Gli italiani sono disperati per questa notizia. Pensano che gli italiani siano interessati a queste cose: no! Non siamo il centro del mondo, non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente!”.

Fiorello ha poi aggiunto: “Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva”.