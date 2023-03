Lucia Annunziata intervista Eugenia Roccella e scatta l'esposto Agcom: "Linguaggio scurrile". Reazione di Fdi

L’Agcom non perdona Lucia Annunziata. La giornalista, che a Mezz’ora in più si era lasciata andare a un improperio in un confronto televisivo con la ministra della famiglia, Eugenia Roccella, finirà davanti al Garante per le comunicazioni. Da Fratelli d’Italia, nel frattempo, arrivano le rimostranze in Vigilanza Rai.

L’episodio in diretta

Va avanti da giorni la polemica contro l’esclamazione che la giornalista Lucia Annunziata si è lasciata sfuggire su Rai3.

Lucia Annunziata durante la presentazione del suo libro ‘L’inquilino’, alla Fondazione Feltrinelli a Milano il 25 Gennaio 2023.

Nel corso di un dibattito sul tema della maternità surrogata con la ministra Roccella, i toni si sono accesi.

“Prendete la responsabilità di fare queste leggi, caz*o!”, aveva esclamato Annunziata, scusandosi immediatamente con il suo pubblico.

L’esposto all’Agcom

Scuse che, a detta dell’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi – nata nel 2002 con carattere volontario a scopo di “tutelare, assistere, rappresentare e difendere gli utenti” – non sono sufficienti. L’associazione ha quindi annunciato un esposto all’Agcom contro la giornalista.

“In un programma di informazione della rete pubblica, dove sono presenti ospiti istituzionali e rappresentanti di governo e parlamento, non è tollerabile l’utilizzo di linguaggi scurrili“, è la motivazione data a Adnkronos.

Per l’associazione, i termini utilizzati da Lucia Annunziata “sono forse più adatti a trasmissioni trash come il Grande Fratello, e oltre ad essere inopportuni potrebbero rappresentare una violazione delle norme che regolano il servizio pubblico radiotelevisivo”.

Presentata, quindi, una segnalazione all’Agcom per chiedere di aprire una indagine sull’episodio, ma anche una richiesta ai componenti del CdA della Rai per un “incontro urgente”.

Nel mirino dell’Associazione non ci sarebbe solo Annunziata ma anche i “gravi casi di Sanremo” su cui indagano Agcom e procura.

L’intervento di Fratelli d’Italia

Non sono mancate anche le lamentele dei componenti di FdI arrivate in Vigilanza Rai, che ancora, però, non ha un presidente.

Secondo FdI “È davvero inaccettabile quanto avvenuto ieri. La conduttrice ha più volte interrotto il ministro Eugenia Roccella impedendole di parlare, fino a scivolare nella volgarità”.

Per gli esponenti meloniani, “Faziosità e ideologia si pongono agli antipodi rispetto al servizio pubblico. È arrivato il momento di cambiare pagina, il rispetto dei contribuenti che pagano il canone Rai non può più venire meno”.