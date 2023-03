Lucia Annunziata, parolaccia in diretta a 'Mezz'ora in più' durante un battibecco con la ministra Roccella

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il battibecco fra Lucia Annunziata e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella ha un esito inaspettato: una parolaccia in diretta TV su Rai 3. Immediate le scuse della conduttrice di ‘Mezz’ora in più’. La ministra reagisce invece con una risata e una battuta.

Lucia Annunziata e la parolaccia in diretta TV

La gaffe è avvenuta durante la puntata di domenica 19 marzo. Al centro dell’accalorato dibattito la maternità surrogata e i diritti delle coppie omosessuali.

Le posizioni non potrebbero essere più distanti: da una parte Lucia Annunziata invoca aperture.

Dall’altra parte la ministra Roccella, eletta nelle fila di Fratelli d’Italia, difende la posizione del governo Meloni in merito al riconoscimento della omogenitorialità, dopo il no del Senato al regolamento europeo sul certificato di filiazione e dopo lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie arcobaleno.

Lucia Annunziata contro Eugenia Roccella

La Roccella non cede: “Il problema è il modello antropologico e giuridico della filiazione. Siamo nati tutti dal grembo di una madre: quella, non è più una madre? È un contenitore che va escluso dal modello che stiamo costruendo?”

E ancora: “C’è un percorso di riconoscimento dei figli, che passa dall’adozione in casi particolari, è questa la strada che devono intraprendere – dice la Roccella – le soluzioni ci sono ma noi rifiutiamo il mercato della genitorialità“.

Fonte foto: ANSA Un fotogramma della puntata di domenica 19 marzo 2023: la ministra della Famiglia Eugenia Roccella da Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3.

E qui arriva l’inciso della conduttrice, destinato a infiammare i social network.

Lucia Annunziata: parolaccia e scuse in diretta

“Stiamo parlando di una scelta ideologica, ed è legittimo”, puntualizza Lucia Annunziata. “Questo si può fare senza surrettiziamente… mi perdoni… senza chiudere in Commissione del Senato le politiche europee per poi bloccare la trascrizione dei certificati di nascita dei figli già nati: prendetevi la responsabilità di farle queste leggi, caz*o!”

La conduttrice si gela per un istante, poi riprende con le scuse: “Oddio! Scusate! Chiedo perdono ai nostri telespettatori”.

“Vedo che si coinvolge!”, commenta la ministra sorridendo.

Lo spezzone ha infiammato i social network, ricevendo in poche ore migliaia di commenti.

“Quando ce vo’, ce vo'”, dice un utente. “Io avrei detto di peggio”, aggiunge un altro. Per qualcuno l’Annunziata “Ha fatto bene”. E qualcun altro ricorda che è in atto un’alternanza nella stanza dei bottoni: “Le leggi a sto viaggio le fa la destra. Muti”.

Le gaffe di Lucia Annunziata

Non è la prima volta che Lucia Annunziata infiamma i social: in una puntata salutò una foto di Antonio Ingroia credendo che si trattasse di lui in carne ed ossa. E nel corso di un commento televisivo si lasciò sfuggire frasi offensive nei confronti delle donne ucraine.