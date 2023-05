Donna morta investita da un'auto a Monopoli mentre cammina per strada vicino all'ospedale: aveva 73 anni

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Incidente mortale a Monopoli, in provincia di Bari. Nella tarda serata del 17 maggio una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ospedale di Monopoli, in via Sant’Anna. Per la donna sono stati vani i soccorsi intervenuti per cercare di salvarle la vita. La 73enne, infatti, è deceduta in strada subito dopo il sinistro.

L’incidente vicino l’ospedale di Monopoli

Era la tarda serata del 17 maggio quando una donna di 73 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada.

Stando a quanto riportato da alcuni giornali locali, la donna si trovava non distante dall’ospedale di Monopoli, comune in provincia di Bari, quando un’auto l’ha travolta.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area dell’ospedale dove la donna è stata investita

Più precisamente, la donna stava attraversando la strada in via Sant’Anna, a ridosso della struttura ospedaliera di Monopoli.

È in quel momento che una vettura che stava viaggiando nella stessa strada l’ha colpita facendola cadere sull’asfalto.

Inutili i soccorsi per la 73enne

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La 73enne, infatti, è morta in strada subito dopo l’impatto.

A raggiungere via Sant’Anna, luogo del sinistro mortale, sono stati anche i carabinieri e gli agenti della polizia di Stato oltre al personale della polizia locale per regolare la viabilità della zona.

Saranno le indagini a chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, infatti, non sono noti dettagli sul sinistro che ha provocato la morte della donna di 73 anni.

I giornali locali che riportano la notizia non precisano né se la donna stesse attraversando in prossimità di un attraversamento pedonale e neanche se l’auto che l’ha colpita stesse andando a meno a velocità sostenuta.

I pedoni morti in strada tra gennaio e aprile 2023

Nei primi quattro mesi del 2023 sono stati 135 i pedoni che hanno perso la vita per strada. Il dato è stato diffuso a inizio maggio dall’Asaps (l’Associazione sostenitori amici polizia stradale).

Si tratta di numeri pesanti secondo l’Associazione che non tengono conto dei feriti gravi che, molto spesso, perdono la vita in ospedale dopo mesi dall’incidente.

I pedoni rappresentano certamente la categoria più vulnerabile degli utenti della strada. Soprattutto se anziani, come la donna di 90 anni morta a Recco dopo essere stata investita da un’auto sulle strisce pedonali.