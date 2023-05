13enne investito da un neopatentato ubriaco alla guida a Favara di Agrigento: è in gravissime condizioni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ennesimo grave incidente stradale sulle strade italiane: a farne le spese in questo caso è un 13enne, investito da un pirata della strada in provincia di Agrigento. Sarebbe ricoverato in gravissime condizioni. Fermato chi l’ha travolto mentre era ubriaco alla guida.

L’incidente vicino alla villetta della Pace di Favara

Stando a quanto riportato da Ansa, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi domenica 14 maggio 2023 vicino al parco comunale noto come Villetta della Pace a Favara, provincia di Agrigento.

Un 13enne secondo le prime ricostruzioni stava attraversando la strada, quando è stato investito da un’auto. Immediata la chiamata ai soccorsi e il trasporto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

L'incidente è avvenuto in via Conte Ruggero

Il giovanissimo sarebbe già stato sottoposto a tre operazioni chirurgiche, ma le sue condizioni sarebbero molto gravi. Attualmente è in prognosi riservata nel nosocomio siciliano.

Investito da un neopatentato ubriaco alla guida

Le cronache locali di Agrigento riferiscono inoltre un altro aspetto della vicenda: il 13enne sarebbe stato investito da un altro giovanissimo, un 18enne che avrebbe preso da poco la patente.

Inizialmente, dopo l’impatto con il ragazzo non si è fermato per prestare soccorso, ma è tornato dopo qualche minuto. I carabinieri giunti sul posto hanno provveduto a effettuare l’alcol test che, si apprende, ha dato esito positivo.

Il neopatentato è stato già denunciato. Secondo il Codice della Strada, avendo appena preso la patente per i primi 36 mesi non avrebbe potuto assumere nessuna bevanda alcolica: il limite è 0,0 grammi per litro.

Gli altri incidenti stradali della giornata di oggi

Quello del 13enne di Favara non è purtroppo l’unico incidente del quale è giunta notizia oggi, domenica 14 maggio. Poche ore fa, si è appreso di un ciclista di 46 anni morto in provincia di Lecco, nel comune di Calco. A quanto pare stava tentando di evitare un buca per strada quando è stato travolto da un’auto.

Meno drammatica la situazione a Napoli, dove un’auto si è scontrata contro una vettura in sosta abbattendo poi un palo della luce. Il bilancio dell’incidente è di 3 feriti: per due donne sono stati disposti 30 giorni di prognosi, mentre un terzo uomo è rimasto inizialmente sotto osservazione.