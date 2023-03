Donna dichiarata morta e ritrovata dopo 30 anni a Porto Rico: prima di sparire parlava di apocalisse nucleare

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

I parenti l’avevano data per morta dopo la sua scomparsa 30 anni fa, oggi hanno scoperto che per tutto questo tempo ha vissuto a Porto Rico. È la storia di Patricia Kopta, una donna originaria di Pittsburgh, nello stato americano della Pennsylvania, svanita nel nulla nel 1992. Al tempo della sua sparizione aveva sofferto di problemi mentali e dopo anni di ricerche senza successo gli investigatori l’avevano dichiarata morta, sostenendo che, a causa delle sue condizioni di salute, non avrebbe potuto sopravvivere in autonomia.

La storia di Patricia Kopta

La donna, oggi 83enne, faceva quotidianamente la spola tra casa e lavoro e ogni domenica andava a messa. Un giorno, rientrando nella loro abitazione, il marito Bob Kopta non la trovò e diede l’allarme.

Gli investigatori pensarono subito al peggio, dato che qualche tempo prima della sua sparizione la donna cominciò a delirare di aver avuto un’apparizione della Madonna, che l’avrebbe avvertita di un’imminente apocalisse nucleare.

In seguito ad anni di ricerche andate a vuoto, anche la famiglia perse la speranza di ritrovarla.

La svolta

La svolta sul caso è arrivata all’inizio di quest’anno. Un agente dell’Interpol ha contattato le autorità americane dicendo di aver identificato Patricia Kopta in un’anziana ricoverata dal 1999 in una casa di cura di Porto Rico.

Dopo anni di silenzio sulla sua vita privata, la donna aveva cominciato a confidarsi con un assistente sociale spiegando di essere la donna scomparsa da Pittsburgh oltre 30 anni prima.

Il collaboratore della casa di cura si è rivolto alle autorità per verificare l’identità dell’anziana, che è stata quindi sottoposta al test del Dna.

A quel punto la sorpresa: i risultati dell’esame danno conferma che quell’83enne è proprio Patricia Kopta.

Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe imbarcata su un traghetto per Porto Rico qualche mese dopo essere sparita da casa. Qui visse come una mendicante fino al 1999, quando fu presa in cura da un centro di assistenza per poveri e anziani.

La reazione della famiglia

“Pensavamo davvero che fosse morta”, ha dichiarato la sorella Gloria, che, prima ancora della conferma del test, ha riconosciuto Patricia dalla foto.

“Non ce lo aspettavamo, è stato uno shock – ha detto la donna -. Siamo veramente felici e non vedo l’ora di poter andare a Porto Rico per riabbracciarla”.