Angela Celentano, la mamma della bimba scomparsa crede nella nuova pista: "È mia figlia"

Sono giorni di attesa per il caso Angela Celentano, la bimba scomparsa nel nulla a soli 3 anni nel 1996. A giorni arriveranno gli esami del DNA eseguiti sulla cosiddetta pista sudamericana ed ora è la madre a riaccendere le speranze e pensare che potrebbe davvero essere la volta buona.

Angela Celentano, speranze sulla pista sudamericana

Sono passati 26 anni da quel tragico giorno, ma la famiglia di Angela Celentano non ha mai davvero perso le speranze. Lo testimoniano le ultime dichiarazioni riportate dall’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, a proposito della pista sudamericana.

È emersa la possibilità che la bimba di 3 anni possa davvero essere la giovane sudamericana rintracciata negli scorsi mesi. Una possibilità così concreta che la famiglia è riuscita a ottenere campioni di DNA che sperano siano in grado di fugare ogni dubbio.

Fonte foto: ANSA Angela Celentano è scomparsa il 10 agosto 1996, a soli 3 anni

Ad alimentare le speranze, è la storia della ragazza e della sua famiglia: “Il papà adottivo ha avuto rapporti con la Campania e sembra anche con la zona circostante Vico Equense, è un elemento per noi molto importante” ha detto l’avvocato ai microfoni del Tgr Campania.

La mamma Maria ha pianto quando ha visto la foto

Nella stessa occasione, l’avvocato Ferrandino ha riportato anche la reazione della madre alle novità sul possibile ritrovamento della figlia. Quando sono riusciti ad acquisire delle immagini, il momento è stato molto emozionante.

In particolare, lo è stato “quello che ha detto Maria, quando ha visto questa fotografia, perché ha pianto e ha detto: questa è mia figlia”, ha riferito il legale. È dello stesso avviso anche una delle figlie della donna, che “guardando la foto ha detto: mamma, questa sembro io”.

Negli scorsi giorni Ferrandino ha annunciato di essere riuscito a procurarsi campioni di DNA tramite una persona che ha incontrato la giovane sudamericana per motivi di lavoro. Lei non è al corrente della cosa, ma entro poche settimane arriverà la risposta definitiva se lei davvero Angela Celentano oppure no.

La scomparsa di Angela Celentano

Angela Celentano è scomparsa nel nulla il 10 agosto del 1996, Stava partecipando, assieme a suo padre Catello, sua madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi, a una gita organizzata sul Monte Faito dalla Comunità frequentata dalla sua famiglia: quella della Chiesa evangelica pentacostale di Vico Equense, vicino Napoli.

Attorno all’ora di pranzo di quel 10 agosto del 1996, di Angela Celentano, che all’epoca aveva solo 3 anni, si sono perse completamente le tracce. A distanza di oltre 25 anni, non si sa ancora che fine abbia fatto. Ora, però, sembra esserci una nuova speranza.